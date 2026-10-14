Manchester United podría sancionar a Lisandro Martínez tras sus duras críticas a la dirigencia
La cúpula directiva de los "Diablos Rojos" evalúa una severa medida disciplinaria contra el defensor argentino luego de sus explosivas declaraciones contra la conducción deportiva del club.
El aire en Old Trafford se volvió irrespirable y el futuro de Lisandro Martínez atraviesa momentos de absoluta incertidumbre. Luego de la caída por 2-0 frente al Atlético de Madrid por la Champions League, el zaguero argentino disparó sin filtro contra la dirigencia del Manchester United y el director deportivo, Jason Wilcox. Las repercusiones no tardaron en llegar: la Junta Directiva de la entidad británica tomó la decisión de aplicarle una sanción disciplinaria al marcador central de la Selección Argentina.
El desencadenante del conflicto residió en las contundentes expresiones del exfutbolista de Defensa y Justicia tras el traspié en el estadio Metropolitano. Sin rodeos, el entrerriano apuntó a la falta de refuerzos de jerarquía para armar un plantel competitivo y deslizó que el mal momento del equipo resulta ser un reflejo del estado institucional.
En sus declaraciones, el campeón del mundo dejó en claro su malestar por la planificación de la cúpula directiva, al tiempo que remarcó que los problemas del club exceden las responsabilidades del entrenador Michael Carrick o de los propios futbolistas.
Lisandro Martínez, en la cuerda floja del Manchester United: sanción inminente
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Frente a este escenario, la conducción del gigante inglés evalúa los pasos a seguir. La medida más probable implica un fuerte castigo económico, aunque en Gran Bretaña no descartan un castigo deportivo que margine al zaguero a la banca de suplentes en los próximos compromisos de la Premier League.
El conflicto estalla en medio de una campaña accidentada para el conjunto de Manchester, que registra apenas dos victorias en sus primeras nueve presentaciones de la temporada. Con un contrato que la institución tiene la potestad de extender hasta 2028, el cortocircuito entre el referente argentino y los altos mandos presagia un final de etapa convulsionado en el fútbol inglés.
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