Manchester United podría sancionar a Lisandro Martínez tras sus duras críticas a la dirigencia

El aire en Old Trafford se volvió irrespirable y el futuro de Lisandro Martínez atraviesa momentos de absoluta incertidumbre. Luego de la caída por 2-0 frente al Atlético de Madrid por la Champions League, el zaguero argentino disparó sin filtro contra la dirigencia del Manchester United y el director deportivo, Jason Wilcox. Las repercusiones no tardaron en llegar: la Junta Directiva de la entidad británica tomó la decisión de aplicarle una sanción disciplinaria al marcador central de la Selección Argentina.