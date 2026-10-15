El descargo de Lisandro Martínez tras sus críticas al Manchester United: "Hablé con bronca"
El defensor argentino publicó un comunicado en Instagram después de sus declaraciones tras la derrota del equipo inglés en la Champions League.
Lisandro Martínez salió a aclarar sus recientes declaraciones sobre el presente del Manchester United. Luego de la repercusión que generaron sus críticas tras la derrota en la Champions League, el defensor argentino publicó un mensaje en sus historias de Instagram para explicar el contexto de sus palabras y reafirmar su compromiso con la institución.
El futbolista de la Selección Argentina reconoció que la frustración por el resultado influyó en su reacción, pero dejó en claro que sus dichos reflejan la exigencia que siente por el club y su intención de recuperar el protagonismo perdido. “Después del partido, hablé con bronca y frustración por no conseguir el resultado que todos queríamos”, explicó Martínez.
Las declaraciones del defensor habían generado repercusiones luego de que cuestionara distintos aspectos relacionados con el funcionamiento y la planificación deportiva de los Diablos Rojos El argentino manifestó su disconformidad con la situación del equipo y planteó la necesidad de que la institución vuelva a estar en condiciones de luchar por los objetivos más importantes.
Lisandro Martínez reconoció que habló desde el enojo
En su comunicado, buscó explicar que su reacción estuvo relacionada con la exigencia que mantiene desde su llegada al club, sin renunciar a las críticas que considera necesarias para mejorar el presente del equipo. “Mis palabras reflejan cómo me siento y cuánto quiero ver a este club compitiendo por los títulos más importantes”, sostuvo.
Más allá de sus cuestionamientos, el futbolista remarcó que los jugadores tienen un papel central en la recuperación deportiva del United. Con esa postura, buscó evitar que sus declaraciones fueran interpretadas como un intento de trasladar toda la responsabilidad a la dirigencia o a otros integrantes de la institución. “Sé que, antes que nada, somos nosotros, los jugadores, quienes tenemos que rendir, y me pongo al frente de esa responsabilidad”, afirmó.
El mensaje también incluyó un respaldo al entrenador, a sus compañeros y a los trabajadores que forman parte del club. Martínez destacó la importancia de mantener la unidad para superar el momento y volver a conseguir resultados positivos. “Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para ayudar a este club a salir adelante”, agregó.
El objetivo de Lisandro Martínez en el Manchester United
En el cierre de su publicación, el defensor reafirmó cuáles son sus prioridades y dejó en claro que su ambición deportiva permanece intacta, pese a las dificultades que atraviesa el equipo. “Ganar, competir al más alto nivel y dar todo lo que tengo por este escudo”, expresó.
De esta manera, el campeón del mundo y bicampeón de América intentó bajar la tensión generada por sus declaraciones y transmitir un mensaje de compromiso con el Manchester United. Su aclaración combinó el reconocimiento de haber hablado desde la frustración con una demanda de mayor exigencia para recuperar el lugar que el club pretende ocupar en el fútbol europeo.
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