El descargo de Lisandro Martínez tras sus críticas al Manchester United: "Hablé con bronca"

El mensaje también incluyó un respaldo al entrenador, a sus compañeros y a los trabajadores que forman parte del club. Martínez destacó la importancia de mantener la unidad para superar el momento y volver a conseguir resultados positivos. “Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para ayudar a este club a salir adelante”, agregó.

El objetivo de Lisandro Martínez en el Manchester United

En el cierre de su publicación, el defensor reafirmó cuáles son sus prioridades y dejó en claro que su ambición deportiva permanece intacta, pese a las dificultades que atraviesa el equipo. “Ganar, competir al más alto nivel y dar todo lo que tengo por este escudo”, expresó.

De esta manera, el campeón del mundo y bicampeón de América intentó bajar la tensión generada por sus declaraciones y transmitir un mensaje de compromiso con el Manchester United. Su aclaración combinó el reconocimiento de haber hablado desde la frustración con una demanda de mayor exigencia para recuperar el lugar que el club pretende ocupar en el fútbol europeo.