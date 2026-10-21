Así fue el agónico gol de Leandro Paredes para darle a Boca el pase a la final de Copa Sudamericana

A los 42 minutos del segundo tiempo, el capitán recibió una asistencia de Alan Velasco y sacó un remate potente y con efecto que terminó en el fondo de la red para establecer el 3-1 definitivo. El gol aseguró el triunfo en territorio brasileño y selló la clasificación del Xeneize a la final del certamen continental. El encuentro se disputó en el estadio Maracaná y fue dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela Sáez. Con una actuación efectiva y un cierre memorable de su capitán, Boca consiguió revertir una serie que había comenzado en desventaja y dio un paso decisivo en su camino por el título.