Así fue el agónico gol de Leandro Paredes para darle a Boca el pase a la final de Copa Sudamericana
El capitán apareció sobre el cierre del encuentro en Brasil y aseguró el triunfo por 3-1 del "Xeneize".
Boca consiguió una victoria clave frente a Vasco da Gama en Río de Janeiro y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026. En un partido cargado de tensión, el conjunto argentino se impuso por 3-1 y dio vuelta la serie luego de haber perdido 1-0 en el encuentro de ida disputado en la Bombonera.
La gran figura del cierre fue Leandro Paredes, quien apareció en los últimos minutos con un potente remate que terminó de sentenciar el resultado y desató el festejo de los hinchas xeneizes.
El equipo argentino tuvo un arranque contundente y abrió el marcador a los tres minutos con un cabezazo de Lautaro Di Lollo, tras una asistencia de Lautaro Blanco.
A los 33, Miguel Ángel Merentiel amplió la diferencia luego de una jugada que tuvo la participación de Leonel Flores. Con el 2-0, Boca se fue al descanso con la clasificación encaminada, aunque el conjunto brasileño volvió a meterse en partido durante el complemento y mantuvo la incertidumbre hasta el tramo final.
El gol de Leandro Paredes que desató la celebración de Boca
En la segunda mitad, Vasco da Gama adelantó sus líneas y logró descontar a los 20 minutos mediante José Luis Rodríguez, que había ingresado desde el banco de suplentes. El 2-1 dejó abierta la definición y obligó a Boca a sostener la ventaja en un cierre exigente. Paredes, que había entrado por Rodrigo Battaglia a los 11 minutos del complemento, terminó convirtiéndose en el protagonista de la noche con una aparición decisiva cuando el encuentro se acercaba al final.
A los 42 minutos del segundo tiempo, el capitán recibió una asistencia de Alan Velasco y sacó un remate potente y con efecto que terminó en el fondo de la red para establecer el 3-1 definitivo. El gol aseguró el triunfo en territorio brasileño y selló la clasificación del Xeneize a la final del certamen continental. El encuentro se disputó en el estadio Maracaná y fue dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela Sáez. Con una actuación efectiva y un cierre memorable de su capitán, Boca consiguió revertir una serie que había comenzado en desventaja y dio un paso decisivo en su camino por el título.
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