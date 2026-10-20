"Como en casa": la chicana de Leandro Paredes a Brasil tras el triunfo de Boca en el Maracaná

"HABÍA VENIDO DOS VECES, HABÍA GANADO LAS DOS, ME SIENTO COMO EN CASA"



Leandro Paredes y toda su felicidad luego de volver a ganar en el Maracaná, ahora como jugador de Boca, en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#Sudamericana pic.twitter.com/z7tIf6n5Rg — DSPORTS (@DSports) October 21, 2026

Leandro Pardes: mística e invicto personal en tierras cariocas

El vínculo de Paredes con el Estadio Maracaná sumó este martes un nuevo capítulo dorado. Tras sus festejos previos con la camiseta de la Selección Argentina, la victoria con la azul y oro le permitió alcanzar un registro perfecto de tres triunfos en tres presentaciones en el recinto de Río de Janeiro.

Con esta actuación consagratoria y el pasaje en el bolsillo, Boca aguarda en la gran final de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.