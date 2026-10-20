"Como en casa": la chicana de Leandro Paredes a Brasil tras el triunfo de Boca en el Maracaná
Tras su agónico gol, el héroe de la noche en Brasil no dudó en recordar su pasado reciente en esas tierras con la camiseta argentina.
La noche de Río de Janeiro quedará grabada como una de las más épicas en la historia reciente de Boca. Con Leandro Paredes como héroe, venció 3-1 a Vasco da Gama en el mismísimo Estadio Maracaná y selló su boleto a la gran final de la Copa Sudamericana 2026.
El gran héroe de la jornada fue su capitán quien aceleró su recuperación en tiempo récord y firmó el gol agónico sobre el cierre del partido para consumar la remontada. Y a la hora de los micrófonos, aprovechó para chicanear a los cariocas.
Apenas finalizado el encuentro, el mediocampista no ocultó la emoción por el triunfo y por su racha invicta en el mítico templo del fútbol brasileño. "Es una de las noches más importantes. Yo acá había jugado dos veces y ganado dos veces, y esta es la tercera, así que me siento como en casa", expresó el volante entre sonrisas y con la cinta de capitán en el brazo.
Además, Paredes aprovechó para resaltar la entrega del plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena, que superó la adversidad tras haber caído 0-1 en el cruce de ida en La Bombonera.
"Están haciendo un trabajo inexplicable, se están esforzando al máximo y están mostrando que este club quiere cosas grandes y lo estamos haciendo muy bien", remarcó la figura de la cancha.
Leandro Pardes: mística e invicto personal en tierras cariocas
El vínculo de Paredes con el Estadio Maracaná sumó este martes un nuevo capítulo dorado. Tras sus festejos previos con la camiseta de la Selección Argentina, la victoria con la azul y oro le permitió alcanzar un registro perfecto de tres triunfos en tres presentaciones en el recinto de Río de Janeiro.
Con esta actuación consagratoria y el pasaje en el bolsillo, Boca aguarda en la gran final de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.
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