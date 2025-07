Así fue el debut de Leandro Paredes ante Unión: la ovación de los hinchas de Boca

Mirá el ingreso:

La conmovedora carta de Camila Galante a Leandro Paredes tras su regreso a Boca

Tras el emocionante recibimiento oficial que tuvo lugar el pasado jueves, la pareja del futbolista no dudó en sorprenderlo con una conmovedora carta de aliento y apoyo incondicional a su compañero: "¡Qué noche tan emocionante! ¿Qué decirte mi amor que no sepas? Tengo solo palabras llenas de amor y de orgullo para hablar de vos", comienza el mensaje.

"Los que te conocen saben el amor que tenés por estos colores desde chiquitito. Saben cuánto soñabas con este día. Nos fuimos tan pequeños, con una bebita de 2 meses, llenos de miedos y preguntas, recorrimos muchas ciudades, crecimos juntos y atravesamos millones de cosas y momentos lindos y no tan lindos, pero siempre fuertes, juntos, porque eso nos hizo ser lo que somos hoy", continuó Camila.

Y agregó un dato emocionante para los hinchas de Boca: "Siempre hablábamos de esta vuelta, la soñábamos y pensábamos cómo sería, cuándo sería, y hoy al fin llegó". Seguidamente, se refirió a las dificultades en el camino: "Hace unos meses te bancaste que se hable con tanto odio de vos, que te traten de que no tenías palabra, que no amabas al club, que te importaba la plata y no sé cuántas cosas más", especificó.

"Lo intentaste hasta el último día, pasamos días de muchos nervios, vi tu ansiedad y tu tristeza cuando no se dio, y solo me quedo poner mis brazos para abrazarte fuerte y llorar juntos, y a pesar de todo vos siempre para adelante, sabiendo que en algún momento se iba a dar, me repetías que sabías que te necesitaban, que era el momento de volver, aunque también tenías mucha gente te planteaba si estabas seguro, que si era el momento... Y vos siempre un inmenso 'sí' como respuesta", detalló.

Y sumó: "Sé que sos un gran ejemplo para muchos, y es por la clase de persona que sos que siento tanto orgullo por vos, porque tus hijos te tienen como ejemplo de fuerza y amor a seguir lo que siente el corazón, porque no hay nada que importe si el corazón te lo pide a gritos. Para ellos sos un superhéroe".

"Sos la locomotora de este tren y sabés que a donde vayas este equipo va con vos espalda con espalda contra lo que sea. Gracias por volver, gracias por traernos de nuevo. Estamos repletos de felicidad. Bienvenido a casa mi vida, a seguir cumpliendo sueños", concluyó.