El Turco García abandonó su propio programa por los dichos misóginos de Nino Dolce: "Odio las feminazis"

Tiempo atrás, el propio García se agarró a trompadas en vivo con el influencer Camisetas Nani. Guillermo Moreno y el estilista mediático Fabio Cuggini, en tanto, también estuvieron cerca de los golpes, en lo que fue un escandaloso cruce.

Esta vez, el enojado fue el anfitrión y el protagonista de la polémica fue Nino Dolce, en un regreso a la escena mediática un tanto controvertida.

"Bueno, es el programa del Turco, pero el Turco se enojó y se fue", dijo Tamara Bella. Luego le explicaron que el exfutbolista "se hartó" con el cocinero porque "se estaba desubicando".

La actriz intentó convencer al anfitrión del ciclo, pero sin éxito. "Parece que hubo una pelea, pero estaba enojado con todos", agregó.

LO DEL TURCO

Ya consumado el abandono del Turco, fueron a buscar a Nino Dolce, a quien acusaron de haber tomado de más durante la grabación del programa. "Dejá de tomar, Nino", le recriminó Bella.

"Solo me quiero ir a dormir, man. A qué gimnasio estás... Lo de la basurita, acepto... sabés qué, odio las feminazis, las odio. De corazón. Si era por eso...", arrancó el cocinero hablando con Tamara.

Cuando le indicaron que luego se iba a arrepentir de lo que estaba diciendo, Dolce arremetió: "No tengo un puto arrepentimiento. Putas feminazis, putas de mierda".

"Vino una mina, una flaca, y me dijo que 'el Turco se fue por tu culpa, porque no te bancaba'", explicó también el también ex Gran Hermano. Y Tamara Bella ratificó que así fue.

