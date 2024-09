Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Argentina: ¿quién será el rival de Boca?

Cómo serán los encuentros por cuartos de final de Copa Argentina

Boca vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

Vélez vs. Independiente

Talleres de Remedios de Escalada vs. Huracán

Central Córdoba vs. Temperley

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1832590770093666657&partner=&hide_thread=false ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA



¿Quién será el campeón? pic.twitter.com/vMoBBuFkwJ — TyC Sports (@TyCSports) September 8, 2024

Los ganadores de los duelos entre Boca vs. Gimnasia y Vélez vs. Independiente se medirán en una de las semifinales de este apasionante torneo nacional. Del otro lado, disputarán la otra semifinal los vencedores entre Talleres (RE) vs. Huracán y Central Córdoba vs. Temperley.