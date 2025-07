Atenta, Selección: definidos los horarios de las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas

Junto a la Albiceleste, también tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo, Brasil y Ecuador. Sin embargo, aún quedan en juego tres boletos directos y una plaza para el repechaje intercontinental. El resto de los encuentros correspondientes a la jornada 17 se jugarán en simultáneo a las 20:30: Uruguay vs. Perú, Colombia vs. Bolivia y Paraguay vs. Ecuador. Más tarde, a las 21:30, Brasil recibirá a Chile en su último partido como local.

En cuanto a la fecha 18, también está prevista con horario unificado: los duelos definitorios serán: Perú vs. Paraguay, Venezuela vs. Colombia, Bolivia vs. Brasil y Chile vs. Uruguay, todos desde las 20:30. Argentina y Ecuador, por su parte, jugarán a la misma hora en tierras ecuatorianas.

Argentina llega sobrada: quiénes tienen chances de clasificarse al Mundial 2026

El panorama para los seleccionados que aún sueñan con la clasificación está abierto: Paraguay y Uruguay podrían sellar su pase con apenas un punto más.

Colombia, en tanto, depende de una victoria para asegurar su lugar. Venezuela necesita ganar ambos compromisos y aguardar que alguno de los de arriba deje puntos en el camino.

Bolivia, con 17 unidades, también está en carrera, aunque con menor margen. Perú, con solo 12 puntos, necesita un milagro: debe ganar los dos partidos y esperar múltiples combinaciones para aspirar al repechaje.

La definición será apasionante y, aunque Argentina ya tiene el boleto en mano, buscará cerrar con autoridad su campaña como actual campeona del mundo. Scaloni, que aún no confirmó la lista definitiva para la ventana de septiembre, buscará seguir dándole rodaje a un equipo que mantiene altas expectativas de cara a lo que viene.