Benjamín Vicuña rompió el silencio tras las fuertes acusaciones de la China Suárez: "No lo puedo creer"

Las palabras de la China causaron una gran repercusión y esto hizo que Benjamín Vicuña rompa el silencio y se defienda.

En LAM, Ángel de Brito contó que se comunicó con el actor apenas vio la publicación de la China Suárez. “A la tarde cuando vi estos posteos y le escribí”, empezó diciendo el conductor.

“Me escribió mientras estábamos al aire. Me pone: ‘No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos’“, declaró.

“Veremos si Benjamín se queda en esta tranquilidad que me escribe acá”, agregó el conductor de LAM quien le dejó una pregunta más al actor pero no recibió respuesta: “Le pregunto: ‘¿vas a llevarla a la justicia?’. Por ahora, no me contestó“.

Pampita se metió en la polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez: "Siempre fue así"

Este lunes estalló un nuevo escándalo y tiene como protagonistas a la China Suárez y Benjamín Vicuña. La actriz apuntó contra el padre de sus hijos menores por revocarle el permiso de viaje, dos días antes de viajar a Turquía con Mauro Icardi.

En medio de este lío, Pampita habló y defendió al chileno tras ser acusado de mal padre y de tener problemas de adicciones.

“Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente, generoso”, comenzó diciendo la modelo, a través de un mensaje que le envió a Yanina Latorre, y que la conductora de Sálvese quien pueda compartió.

Y, agregó: "siempre fue así, su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos, yo lo he dicho siempre”. Además, no esquivó la pregunta y opinó de la China Suárez.

“Después le pregunto por Eugenia y me dice “yo de Eugenia ya no sé qué decir, con Eugenia tengo buena relación hace muchos años, espero que como familia que somos entre todos reine siempre el respeto por sobre todas las cosas, todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea””, cerró Yanina.