Aterrador accidente en el Turismo Pista: el fuerte choque de Matías Cantarini en Entre Ríos

El incidente se desencadenó en el transcurso de la tercera vuelta de la competencia decisiva. Tras recibir un impacto en el sector trasero de su vehículo en pleno radio de giro, el auto conducido por el oriundo de Marcos Juárez perdió el control de manera abrupta y terminó colisionando fuertemente contra las contenciones del trazado, obligando al despliegue inmediato del personal de rescate y la neutralización de la prueba.