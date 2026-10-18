Aterrador accidente en el Turismo Pista: el fuerte choque de Matías Cantarini en Entre Ríos
El piloto del Volkswagen Up sufrió un tremendo impacto durante la final de la Clase 2 en Concepción del Uruguay, pero afortunadamente resultó ileso y llevó tranquilidad.
La novena fecha del campeonato del Turismo Pista en el Autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, vivió momentos de altísima tensión. Durante el desarrollo de la final correspondiente a la Clase 2, el piloto cordobés Matías Cantarini protagonizó un espectacular accidente a bordo de su Volkswagen Up que encendió de inmediato las alarmas en el circuito entrerriano.
El incidente se desencadenó en el transcurso de la tercera vuelta de la competencia decisiva. Tras recibir un impacto en el sector trasero de su vehículo en pleno radio de giro, el auto conducido por el oriundo de Marcos Juárez perdió el control de manera abrupta y terminó colisionando fuertemente contra las contenciones del trazado, obligando al despliegue inmediato del personal de rescate y la neutralización de la prueba.
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A pesar de la severidad del golpe, la preocupación inicial dio paso al alivio cuando el propio corredor logró descender del rodado por sus propios medios. Luego de la revisión médica preventiva correspondiente, Cantarini transmitió tranquilidad respecto a su estado físico: “Estoy bien, lástima que me pegaron mal de atrás”, declaró el representante de la escuadra CDS Carrera Pro, confirmando que no sufrió lesiones de gravedad.
El piloto cordobés desembarcó este año en el Turismo Pista tras coronarse subcampeón de la Clase 2 del Nuevo Car Show en la temporada 2025. Al mando de una unidad de su propiedad impulsada por motores de Sebastián Lepera y atención del equipo de Cristian Della Santina, el cordobés superó un duro percance en el certamen nacional y ya piensa en la recuperación para los próximos compromisos.
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