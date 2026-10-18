Un subcampeón del mundo de la Selección Argentina visitó al Dibu Martínez tras su operación
El exfutbolista albiceleste se acercó a la clínica en Inglaterra para acompañar al arquero, quien fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de mandíbula sufrida en el partido del Chelsea.
Luego del gran susto generado por la impactante lesión que sufrió durante el encuentro entre Chelsea y Everton por la Premier League, Emiliano "Dibu" Martínez evoluciona de manera favorable en un hospital de Inglaterra. Tras ser operado de urgencia debido a una fractura de mandíbula producto de un choque con el defensor Jarrad Branthwaite, el arquero de la Selección Argentina reapareció en redes sociales y recibió una especial visita del ámbito albiceleste.
A primera hora de este domingo, Federico Fernández se acercó al centro médico para brindar su apoyo al guardameta marplatense. El exzaguero central de 37 años, subcampeón del mundo en Brasil 2014 y de extenso recorrido por el fútbol inglés en clubes como Swansea City y Newcastle, compartió una postal en su cuenta personal junto al arquero de las Garzas y el conjunto londinense. “Amigo, me alegro que todo haya salido bien y que estés en el camino de la recuperación”, expresó el ex Estudiantes de La Plata en su emotivo mensaje.
Un subcampeón del mundo con la Selección Argentina visitó al Dibu Martínez tras su operación
IMPORTANTE: Todas las alternativas con que cuenta Lionel Scaloni para reemplazar al "Dibu" Martínez
Por su parte, el propio "Dibu" llevó tranquilidad a los fanáticos con una imagen desde la clínica en la que se lo observa con el pulgar arriba, acompañada por la frase: "En unas semanas volvemos ya". Si bien los estudios médicos descartaron compromisos a nivel cervical, de cabeza o espalda, el cuadro maxilar demandará un período de recuperación de aproximadamente un mes y medio.
Esta inactividad obligada descarta de manera definitiva la presencia del marplatense en la convocatoria de Lionel Scaloni para la ventana FIFA de noviembre, donde Argentina se medirá ante Uruguay y Costa Rica. El cuerpo técnico nacional seguirá de cerca la rehabilitación del golero titular, quien apunta a retornar al arco de Stamford Bridge antes de la finalización del año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario