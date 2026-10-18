Un subcampeón del mundo de la Selección Argentina visitó al Dibu Martínez tras su operación

A primera hora de este domingo, Federico Fernández se acercó al centro médico para brindar su apoyo al guardameta marplatense. El exzaguero central de 37 años, subcampeón del mundo en Brasil 2014 y de extenso recorrido por el fútbol inglés en clubes como Swansea City y Newcastle, compartió una postal en su cuenta personal junto al arquero de las Garzas y el conjunto londinense. “Amigo, me alegro que todo haya salido bien y que estés en el camino de la recuperación”, expresó el ex Estudiantes de La Plata en su emotivo mensaje.