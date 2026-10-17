Atlético de Madrid consiguió un triunfo agónico ante Espanyol con una gran asistencia de Julián Álvarez

El conjunto rojiblanco también contó con una oportunidad inmejorable a través de Marcos Llorente, cuyo remate desde afuera del área se estrelló contra el travesaño. Espanyol, por su parte, había resistido con orden y estuvo cerca de sostener el empate hasta el final.

Atlético de Madrid sigue prendido en LaLiga

Con este triunfo, el Atlético de Madrid sumó tres puntos importantes en su objetivo de mantenerse en la pelea por el campeonato español. El equipo de Simeone volvió a demostrar capacidad de resistencia en un compromiso complejo y encontró en la jerarquía individual la llave para destrabarlo.

Baena, autor del gol decisivo, ratificó su buen momento, mientras que Julián Álvarez volvió a ser determinante desde su ingreso. El Colchonero se llevó así una victoria agónica que puede resultar valiosa en una temporada en la que cada punto adquiere una importancia capital.