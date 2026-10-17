Atlético de Madrid consiguió un triunfo agónico ante Espanyol con una gran asistencia de Julián Álvarez
El equipo de Diego Simeone se impuso por 1-0 como visitante por LaLiga de España gracias a un gol de Álex Baena en los minutos finales.
Atlético de Madrid consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente a Espanyol en condición de visitante, por la novena fecha de LaLiga de España. Cuando el empate parecía inamovible, Álex Baena apareció sobre el cierre para destrabar un partido arduo y darle tres puntos fundamentales al conjunto dirigido por Diego Simeone, que continúa en la pelea por los primeros puestos.
El encuentro disputado en el RCDE Stadium tuvo un desarrollo trabado, con un Espanyol que consiguió neutralizar durante buena parte del partido los intentos del Colchonero. Al Atlético le costó encontrar espacios y debió insistir hasta los minutos finales para quebrar la resistencia del equipo local.
La diferencia llegó a los 89 minutos, cuando Julián Álvarez protagonizó una buena acción individual y habilitó a Baena, quien sacó un preciso remate desde afuera del área para establecer el 1-0 definitivo. La definición desató el festejo del conjunto madrileño, que encontró el premio a su perseverancia cuando el encuentro ya ingresaba en su epílogo.
Julián Álvarez fue clave en el triunfo del Atlético de Madrid
La Araña comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó en el entretiempo para intentar cambiarle la fisonomía al ataque del equipo de Simeone. El delantero argentino aportó movilidad, desequilibrio y mayor profundidad en los metros finales, hasta convertirse en protagonista de la jugada que resolvió el encuentro.
Sobre el cierre, Álvarez recibió la pelota, encaró a su marcador y encontró el espacio para asistir a Baena, que definió con categoría desde la medialuna. La conexión entre ambos futbolistas terminó siendo decisiva para que el Atlético se llevara una victoria que se había hecho esperar.
El conjunto rojiblanco también contó con una oportunidad inmejorable a través de Marcos Llorente, cuyo remate desde afuera del área se estrelló contra el travesaño. Espanyol, por su parte, había resistido con orden y estuvo cerca de sostener el empate hasta el final.
Atlético de Madrid sigue prendido en LaLiga
Con este triunfo, el Atlético de Madrid sumó tres puntos importantes en su objetivo de mantenerse en la pelea por el campeonato español. El equipo de Simeone volvió a demostrar capacidad de resistencia en un compromiso complejo y encontró en la jerarquía individual la llave para destrabarlo.
Baena, autor del gol decisivo, ratificó su buen momento, mientras que Julián Álvarez volvió a ser determinante desde su ingreso. El Colchonero se llevó así una victoria agónica que puede resultar valiosa en una temporada en la que cada punto adquiere una importancia capital.
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