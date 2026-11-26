Julián Álvarez, nominado al mejor jugador de LaLiga en noviembre pese a no hacer goles
El delantero del Atlético de Madrid compite con Lamine Yamal, Bellingham, Fortuño y Zabiri tras dar tres asistencias en el mes.
Julián Álvarez está entre los candidatos al premio al mejor jugador de LaLiga de noviembre, aunque no convirtió goles en el torneo durante el mes. El delantero del Atlético de Madrid llegó a la terna por su aporte en la creación de juego: dio tres asistencias en noviembre.
La nominación llega en una semana movida para el cordobés. Hace poco, Diego Simeone lo había respaldado en medio de su mala racha goleadora con una frase corta: "Cuando tenga que llegar". Después, Álvarez hizo un golazo de tiro libre ante el Viking por la Champions League y terminó con la sequía.
Julián Álvarez, nominado al mejor jugador de LaLiga en noviembre pese a no hacer goles
En LaLiga, el argentino no marcó en noviembre, pero fue clave en la última línea de pases. Le dio una asistencia ante el Barcelona y dos ante el Getafe. Esos números le alcanzaron para meterse entre los mejores del mes.
Contra quiénes compite Julián Álvarez
La lista de nominados incluye nombres fuertes y algunas sorpresas:
• Lamine Yamal (Barcelona): 2 goles y 3 asistencias.
• Jude Bellingham (Real Madrid): 2 goles.
• Ángel Fortuño (Espanyol): no le hicieron goles en los 3 partidos que jugó.
• Yassir Zabiri (Racing de Santander): 3 goles.
Todavía no se informó cuándo se conocerá el ganador ni cómo se define la votación.
Sus números en la temporada y lo que viene en los próximos partidos
En la temporada 2026-27, Álvarez lleva 14 partidos con el Atlético de Madrid, con 3 goles (2 en Champions y 1 en LaLiga) y 5 asistencias. Su último gol en el torneo fue el 24 de octubre, ante el Deportivo de La Coruña. Puede volver a marcar en LaLiga el sábado 28 de noviembre, cuando el Atlético reciba al Elche.
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