• Jude Bellingham (Real Madrid): 2 goles.

• Ángel Fortuño (Espanyol): no le hicieron goles en los 3 partidos que jugó.

• Yassir Zabiri (Racing de Santander): 3 goles.

Todavía no se informó cuándo se conocerá el ganador ni cómo se define la votación.

Sus números en la temporada y lo que viene en los próximos partidos

En la temporada 2026-27, Álvarez lleva 14 partidos con el Atlético de Madrid, con 3 goles (2 en Champions y 1 en LaLiga) y 5 asistencias. Su último gol en el torneo fue el 24 de octubre, ante el Deportivo de La Coruña. Puede volver a marcar en LaLiga el sábado 28 de noviembre, cuando el Atlético reciba al Elche.