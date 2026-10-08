Julián Álvarez tomó una decisión drástica tras el fallido pase al Barcelona y cambia de representante

Qué pasará con el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Por el momento, Julián se encuentra sin nuevo representante confirmado y su familia analiza las propuestas que recibió en las últimas semanas. Una de las alternativas que tomó fuerza es una agencia vinculada al exfutbolista argentino Javier Pastore, aunque todavía no existe un acuerdo cerrado.

El cambio de representante también podría tener impacto en la relación entre Julián y el Atlético de Madrid. Durante el último mercado, la postura del delantero generó tensión con la dirigencia y con parte de los hinchas, mientras que Miguel Ángel Gil Marín había cuestionado públicamente a quienes asesoraron al futbolista. Ahora, con el mercado de pases cerrado y su continuidad en Madrid encaminada, busca bajar el ruido alrededor de su futuro y concentrarse nuevamente en su rendimiento dentro de la cancha. La elección de su próximo representante será el primer paso de una nueva etapa en su carrera.