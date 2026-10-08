Julián Álvarez tomó una decisión drástica tras el fallido pase al Barcelona y cambia de representante
La Araña quedó disconforme con el manejo de su futuro durante el último mercado y decidió ponerle punto final a su vínculo con Fernando Hidalgo.
Julián Álvarez tomó una decisión importante sobre su futuro fuera de la cancha. El delantero argentino rompió su vínculo profesional con Fernando Hidalgo, su representante durante casi una década, luego de quedar disconforme con el manejo de la situación que atravesó durante el último mercado de pases.
La información fue dada a conocer por el periodista español Rubén Uría, quien señaló que el atacante del Atlético de Madrid decidió prescindir de los servicios de Hidalgo después de un verano marcado por las negociaciones que no llegaron a buen puerto. El principal objetivo de Julián era abandonar el conjunto de Diego Simeone para convertirse en nuevo jugador del Barcelona, pero el traspaso finalmente no se concretó y el cordobés debió continuar en el Colchonero. En ese contexto, el futbolista habría quedado decepcionado con la manera en que se gestionó su futuro.
La ruptura no llega de manera sorpresiva. En las últimas semanas ya habían aparecido versiones que indicaban que Julián buscaba un nuevo representante y que su entorno analizaba diferentes alternativas. Incluso, su padre, Gustavo Álvarez, habría tomado un rol activo en la búsqueda de la próxima agencia que manejará la carrera del delantero.
Hidalgo había acompañado a Julián durante prácticamente toda su carrera. Fue quien intervino en su salida de River hacia Manchester City y posteriormente en su llegada al Atlético de Madrid, por lo que la decisión representa un cambio importante en el entorno profesional de la Araña.
IMPORTANTE: La inesperada reacción de Julián Álvarez ante un grupo de hinchas del Atlético de Madrid
Qué pasará con el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid
Por el momento, Julián se encuentra sin nuevo representante confirmado y su familia analiza las propuestas que recibió en las últimas semanas. Una de las alternativas que tomó fuerza es una agencia vinculada al exfutbolista argentino Javier Pastore, aunque todavía no existe un acuerdo cerrado.
El cambio de representante también podría tener impacto en la relación entre Julián y el Atlético de Madrid. Durante el último mercado, la postura del delantero generó tensión con la dirigencia y con parte de los hinchas, mientras que Miguel Ángel Gil Marín había cuestionado públicamente a quienes asesoraron al futbolista. Ahora, con el mercado de pases cerrado y su continuidad en Madrid encaminada, busca bajar el ruido alrededor de su futuro y concentrarse nuevamente en su rendimiento dentro de la cancha. La elección de su próximo representante será el primer paso de una nueva etapa en su carrera.
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