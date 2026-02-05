Barracas Central vs. Temperley por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

El Guapo llega al cruce con la necesidad de sumar su primer triunfo de la temporada. En las primeras tres fechas del Torneo Apertura acumuló dos empates y una derrota: cayó 0-1 ante River, igualó 0-0 frente a Aldosivi y empató 1-1 ante Deportivo Riestra, en un partido que tuvo un cierre polémico. Para Barracas Central, la Copa Argentina aparece como una oportunidad para cambiar la racha y ganar confianza, luego de un arranque de año sin victorias en el torneo local y con dificultades para sostener resultados.