Boca cambia de camiseta ante Vasco: cómo le fue cada vez que usó la tercera equipación
El Xeneize no podrá vestir la tradicional azul y oro en el Maracaná. La casaca alternativa ya fue utilizada en cinco partidos.
Boca visitará este martes a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y tendrá que afrontar el partido con una indumentaria particular. Debido a la similitud entre los colores de las camisetas de ambos equipos, el conjunto argentino no podrá utilizar su tradicional azul y oro ni su alternativa habitual.
Por ese motivo, el Xeneize vestirá su tercera equipación, que tiene fondo blanco y siete franjas azules y amarillas divididas por la mitad. La elección llega en un encuentro decisivo: perdió 1-0 en la Bombonera y necesita revertir el resultado para clasificarse a la final del certamen internacional, que se disputará en Barranquilla.
¿Cómo le fue a Boca con su tercera camiseta?
La camiseta que utilizará en el Maracaná tuvo hasta ahora cinco apariciones oficiales. El balance es favorable, aunque incluye una derrota en la Copa Libertadores. Estos son los cinco partidos en los que Boca vistió esa indumentaria:
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Boca 0-0 Platense: fue el debut de la tercera camiseta, durante el Torneo Apertura 2026. El Xeneize no pudo romper el empate.
Boca 3-0 Lanús: el equipo consiguió una contundente victoria en el campeonato local y sumó su primer triunfo con esa equipación.
Barcelona de Guayaquil 1-0 Boca: fue la única derrota con esta camiseta, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Newell's 2-2 Boca: el Xeneize volvió a utilizarla en un encuentro que terminó igualado, luego de un partido cambiante.
Deportivo Recoleta 0-4 Boca: la última aparición fue en la goleada como visitante por la Copa Sudamericana, un resultado que dejó una imagen positiva antes de la revancha contra Vasco.
En total, suma tres victorias, un empate y una derrota con esta indumentaria. Ahora buscará ampliar esa estadística en uno de los partidos más importantes de su temporada.
Boca prepara la revancha ante Vasco da Gama
Mientras se define la camiseta que utilizará el equipo, el cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución de algunos futbolistas. Leandro Paredes respondió favorablemente en los entrenamientos y publicó imágenes en las que se lo vio trabajando con relativa normalidad.
Además, Alan Velasco se recuperó y volvió a entrenarse a la par de sus compañeros, por lo que podría meterse entre los titulares. Sebastián Villa también superó su lesión y tenía previsto reincorporarse al grupo.
Así será la indumentaria que usarán en la revancha de la semifinal
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