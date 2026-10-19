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Vasco da Gama vs. Boca, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

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Con la posible vuelta de Paredes, el "Xeneize" cayó por la mínima en la ida y está obligado a revertir el resultado para meterse en la final.

Vasco da Gama y Boca juegan en el Maracaná. 

Vasco da Gama y Boca juegan en el Maracaná. 

Vasco da Gama y Boca se enfrentan este martes, desde las 21.30, en el estadio Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro será televisado por ESPN y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que Juan Soto estará a cargo del VAR.

El conjunto brasileño se impuso por 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera, gracias al gol de Adson, y llega con ventaja a la definición de la serie. De esta manera, el "Xeneize" está obligado a revertir el resultado para mantener vivo el sueño de conquistar el certamen continental y meterse en la final.

En este contexto, una de las principales incógnitas pasa por la posible vuelta de Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular ante Instituto y se perdió el primer encuentro. El capitán apuró los tiempos de recuperación con el objetivo de estar presente en la revancha y podría convertirse en una pieza clave para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Boca llega a la revancha tras vencer 2-1 a Talleres en La Bombonera, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El club de La Ribera dio vuelta el resultado y alcanzó los 54 puntos en la Tabla Anual, en la que comparte la cima con Argentinos Juniors.

Paredes podría ir desde el arranque ante Vasco da Gama.

Paredes podría ir desde el arranque ante Vasco da Gama.

Por su parte, Vasco da Gama llega tras perder 1-0 ante San Pablo por el Brasileirao y quedó a tres puntos de la zona de descenso. Además, el lateral derecho Paulo Henrique, una de las figuras en el duelo de ida, debió ser reemplazado por una molestia física y está en duda para la revancha.

Formaciones de Vasco da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana

  • Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Marino Hinestroza, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: Maracaná.

  • Árbitro: Jesús Valenzuela.

  • VAR: Juan Soto.

  • TV: ESPN.

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