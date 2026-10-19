Vasco da Gama vs. Boca, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
Con la posible vuelta de Paredes, el "Xeneize" cayó por la mínima en la ida y está obligado a revertir el resultado para meterse en la final.
Vasco da Gama y Boca se enfrentan este martes, desde las 21.30, en el estadio Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro será televisado por ESPN y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que Juan Soto estará a cargo del VAR.
El conjunto brasileño se impuso por 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera, gracias al gol de Adson, y llega con ventaja a la definición de la serie. De esta manera, el "Xeneize" está obligado a revertir el resultado para mantener vivo el sueño de conquistar el certamen continental y meterse en la final.
En este contexto, una de las principales incógnitas pasa por la posible vuelta de Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular ante Instituto y se perdió el primer encuentro. El capitán apuró los tiempos de recuperación con el objetivo de estar presente en la revancha y podría convertirse en una pieza clave para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.
Boca llega a la revancha tras vencer 2-1 a Talleres en La Bombonera, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El club de La Ribera dio vuelta el resultado y alcanzó los 54 puntos en la Tabla Anual, en la que comparte la cima con Argentinos Juniors.
Por su parte, Vasco da Gama llega tras perder 1-0 ante San Pablo por el Brasileirao y quedó a tres puntos de la zona de descenso. Además, el lateral derecho Paulo Henrique, una de las figuras en el duelo de ida, debió ser reemplazado por una molestia física y está en duda para la revancha.
Formaciones de Vasco da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana
- Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Marino Hinestroza, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
-
Hora: 21:30.
Estadio: Maracaná.
Árbitro: Jesús Valenzuela.
- VAR: Juan Soto.
-
TV: ESPN.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario