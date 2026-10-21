Boca está imparable y va por todo: los cinco títulos que puede ganar en el cierre de 2026
Tras eliminar a Vasco da Gama y meterse en la final de la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena mantiene abiertas sus opciones en cinco competiciones.
Boca atraviesa un momento decisivo de la temporada. Después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná y revertir la derrota por 1-0 sufrida en la ida, el conjunto de la Ribera se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y quedó en carrera por otros cuatro títulos.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía puede consagrarse campeón de la Sudamericana, la Liga por la Tabla Anual, el Torneo Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones. Con pocas semanas por delante, el club azul y oro afrontará una agenda exigente con la ilusión de cerrar el año con varias vueltas olímpicas.
Copa Sudamericana: Boca jugará la final en Barranquilla
El principal objetivo internacional ya tiene fecha y escenario. Boca disputará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Su rival saldrá de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.
El conjunto brasileño llega con una ventaja importante después de imponerse por 3-0 en el partido de ida. La clasificación xeneize se produjo tras una remontada de alto impacto en Río de Janeiro, donde el equipo argentino ganó 3-1 y selló su boleto a la definición.
Tabla Anual: Boca pelea por el título de Liga
Otra de las posibilidades del Xeneize está en la Tabla Anual, cuyo ganador se queda con el título de Liga. Boca lidera con 54 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors, en una lucha que también tiene a Rosario Central e Independiente Rivadavia con 53 unidades. Vélez suma 52, Instituto acumula 50 y River aparece con 49.
La diferencia entre los principales candidatos es mínima y cada partido puede resultar determinante. Le quedan tres compromisos para cerrar esta clasificación: deberá enfrentarse a Independiente, River y Defensa y Justicia. Conseguir buenos resultados será fundamental para sostenerse en la cima y quedarse con el campeonato.
Torneo Clausura: cerca de los octavos de final
En el Clausura, el conjunto azul y oro ocupa el segundo puesto de la Zona A, con 24 puntos, cinco menos que Instituto.
El equipo está bien posicionado para avanzar a los octavos de final, aunque todavía necesita completar la fase regular antes de comenzar las eliminatorias. A partir de esa instancia, cada partido será decisivo para mantener viva la posibilidad de conquistar otro título.
Copa Argentina: una semifinal ante Banfield
Boca también continúa en carrera en la Copa Argentina, luego de superar una serie complicada frente a Racing, en la que logró revertir una desventaja de dos goles. El próximo desafío será ante Banfield, en las semifinales programadas para el 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
Del otro lado del cuadro se enfrentarán Atlético Tucumán y Platense. La Copa Argentina representa otra oportunidad concreta para el Xeneize, que buscará superar una nueva instancia y acercarse a una definición.
Trofeo de Campeones: depende del Clausura
La quinta posibilidad está vinculada directamente con el desenlace del Torneo Clausura. Para disputar el Trofeo de Campeones, Boca deberá consagrarse en ese campeonato. Si lo consigue, se enfrentará a Belgrano, ganador del Apertura, en un encuentro que pondrá en juego otro título oficial.
De esta manera, el equipo de la Ribera llega a la recta final de 2026 con cinco objetivos por delante. La final internacional ya está asegurada y las competencias locales ofrecen otras oportunidades para un equipo que buscará transformar su buen presente en una temporada llena de festejos.
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