Boca está imparable y va por todo: los cinco títulos que puede ganar en el cierre de 2026

La diferencia entre los principales candidatos es mínima y cada partido puede resultar determinante. Le quedan tres compromisos para cerrar esta clasificación: deberá enfrentarse a Independiente, River y Defensa y Justicia. Conseguir buenos resultados será fundamental para sostenerse en la cima y quedarse con el campeonato.

Torneo Clausura: cerca de los octavos de final

En el Clausura, el conjunto azul y oro ocupa el segundo puesto de la Zona A, con 24 puntos, cinco menos que Instituto.

El equipo está bien posicionado para avanzar a los octavos de final, aunque todavía necesita completar la fase regular antes de comenzar las eliminatorias. A partir de esa instancia, cada partido será decisivo para mantener viva la posibilidad de conquistar otro título.

Copa Argentina: una semifinal ante Banfield

Boca también continúa en carrera en la Copa Argentina, luego de superar una serie complicada frente a Racing, en la que logró revertir una desventaja de dos goles. El próximo desafío será ante Banfield, en las semifinales programadas para el 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Del otro lado del cuadro se enfrentarán Atlético Tucumán y Platense. La Copa Argentina representa otra oportunidad concreta para el Xeneize, que buscará superar una nueva instancia y acercarse a una definición.

Trofeo de Campeones: depende del Clausura

La quinta posibilidad está vinculada directamente con el desenlace del Torneo Clausura. Para disputar el Trofeo de Campeones, Boca deberá consagrarse en ese campeonato. Si lo consigue, se enfrentará a Belgrano, ganador del Apertura, en un encuentro que pondrá en juego otro título oficial.

De esta manera, el equipo de la Ribera llega a la recta final de 2026 con cinco objetivos por delante. La final internacional ya está asegurada y las competencias locales ofrecen otras oportunidades para un equipo que buscará transformar su buen presente en una temporada llena de festejos.