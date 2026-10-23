Boca-Independiente, Colapinto y Barcelona-Real Madrid: el domingo explota todo a las 17
El domingo 25 de octubre, los tres acontecimientos deportivos coincidirán a la misma hora. La tarde obligará a los fanáticos a organizar una multipantalla.
El domingo tendrá una coincidencia poco habitual para los amantes del deporte: Boca-Independiente, Barcelona-Real Madrid y la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos comenzarán a las 17, hora argentina. Los tres eventos concentrarán la atención durante una misma franja horaria y prometen competir por el control del televisor en miles de hogares.
La jornada reunirá dos de los clásicos más convocantes del fútbol y una nueva presentación del piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo. Con partidos importantes para sus respectivos equipos y Colapinto en plena temporada de Fórmula 1, la alternativa será recurrir a varias pantallas para no perderse ningún detalle.
Boca visita a Independiente en un clásico con mucho en juego
El equipo de la Ribera se enfrentará al Rojo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, en un compromiso importante para sus aspiraciones en el campeonato. El Xeneize, club del cual el piloto de Alpine es hincha fanático, llega a la cita después de conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, por lo que buscará trasladar ese impulso al torneo local.
Independiente, por su parte, intentará hacerse fuerte ante su público y conseguir un resultado que le permita avanzar en la recta final de la fase regular. El cruce entre dos de los clubes más populares del país será uno de los principales atractivos de la jornada.
Barcelona-Real Madrid, el otro clásico que paralizará el domingo
Al mismo tiempo, el fútbol internacional tendrá una de sus citas más importantes: Barcelona y Real Madrid se medirán por la décima fecha de LaLiga. La rivalidad histórica y la incidencia del resultado en la pelea por el campeonato convierten al encuentro en otro de los grandes focos de atención.
El clásico español compartirá horario con el duelo entre el Xeneize y el Rojo, una combinación que hará todavía más difícil seguir ambos partidos de manera tradicional.
Colapinto también corre a las 17 en Estados Unidos
La tercera alternativa será la Fórmula 1: Colapinto afrontará la carrera del GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, también desde las 17 de Argentina.
La presentación del piloto de Alpine se sumará a una programación cargada de competencia y obligará a los fanáticos del automovilismo a estar pendientes de la largada, las estrategias de carrera y los posibles cambios de posición.
Boca-Independiente, Barcelona-Real Madrid y Colapinto: dónde verlos
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Independiente vs. Boca: por la fecha 14 del Torneo Clausura. Se podrá ver por ESPN Premium.
Barcelona vs. Real Madrid: el clásico español correspondiente a la fecha 10 de LaLiga. La transmisión en Argentina estará a cargo de DSports.
Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos: la carrera de Fórmula 1 se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin. Se podrá seguir por Fox Sports y Disney+, según la señal y el plan contratado.
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