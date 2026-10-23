Boca-Independiente, Colapinto y Barcelona-Real Madrid: el domingo explota todo a las 17

El clásico español compartirá horario con el duelo entre el Xeneize y el Rojo, una combinación que hará todavía más difícil seguir ambos partidos de manera tradicional.

Colapinto también corre a las 17 en Estados Unidos

La tercera alternativa será la Fórmula 1: Colapinto afrontará la carrera del GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, también desde las 17 de Argentina.

La presentación del piloto de Alpine se sumará a una programación cargada de competencia y obligará a los fanáticos del automovilismo a estar pendientes de la largada, las estrategias de carrera y los posibles cambios de posición.

Boca-Independiente, Barcelona-Real Madrid y Colapinto: dónde verlos