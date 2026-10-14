Boca mantiene la esperanza por Leandro Paredes: qué chances tiene de jugar la revancha
El capitán del Xeneize trabaja para recuperarse del desgarro en el isquiotibial derecho y no descarta viajar a Brasil para la semifinal de la Copa Sudamericana.
Boca perdió 1-0 frente a Vasco da Gama en La Bombonera y quedó obligado a buscar la remontada en Brasil para alcanzar la final de la Copa Sudamericana 2026. En medio de la preocupación por el resultado, el Xeneize conserva una esperanza: recuperar a Leandro Paredes, quien siguió el encuentro de ida desde un palco mientras continúa con la rehabilitación de su lesión.
El mediocampista sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho durante el partido ante Instituto. Los tiempos habituales de recuperación ubican su posible regreso el 1 de noviembre, para el superclásico frente a River, pero el futbolista pretende acelerar el proceso para intentar estar disponible en la revancha del martes 20 de octubre.
La posibilidad es compleja. Si consigue llegar, lo haría apenas 11 días después de sufrir la lesión. Por eso, su presencia dependerá de la evolución física durante los próximos entrenamientos y de la respuesta de la pierna cuando vuelva a exigirse.
¿Qué dijo Arruabarrena sobre la posible vuelta de Paredes?
Después de la derrota, Rodolfo Arruabarrena evitó descartar al capitán y destacó la importancia que tiene para el funcionamiento del equipo. “Ya hablamos demasiado. Saben lo que significa Leandro para nosotros. Él, como Tomy (Aranda), nos dan esa pausa que necesitamos”, explicó el entrenador.
El Vasco también dejó abierta la posibilidad de recuperar a otros futbolistas que terminaron con molestias físicas y aclaró que el cuerpo técnico analizará cada caso durante los próximos días: “Hoy mismo hay jugadores que tuvieron inconvenientes y vamos a ver su evolución en estos días”, señaló.
En el mundo Boca saben que la voluntad del campeón del mundo no será suficiente para garantizar su presencia. El plan consiste en evaluar su recuperación y permitirle probarse en el campo antes de definir si puede viajar a Brasil. Una de las alternativas sería que el mediocampista no estuviera en condiciones de jugar desde el comienzo, pero sí pudiera integrar el banco de suplentes.
La comparación con la histórica vuelta de Riquelme
La situación también remite a un recuerdo importante de la historia xeneize: el regreso de Juan Román Riquelme para enfrentar a Libertad de Paraguay en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2007. Después del empate 1-1 en la ida, el entonces enganche viajó a Asunción con problemas físicos y terminó siendo decisivo en la clasificación de Boca.
Marcó un gol y celebró con su clásico Topo Gigio, en una actuación que quedó grabada en la memoria de los hinchas: “No me quería perder el partido. Era muy importante para mí estar en la cancha”, recordó el actual presidente del club en ese entonces sobre aquella decisión.
Sin embargo, el contexto actual es diferente. Mientras el mandatario de la institución de la Ribera deberá seguir la revancha desde un palco, Paredes es quien intenta recuperarse para tener la oportunidad de ayudar al equipo dentro del campo. La decisión final dependerá de los próximos días.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario