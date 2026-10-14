Boca mantiene la esperanza por Leandro Paredes: qué chances tiene de jugar la revancha

En el mundo Boca saben que la voluntad del campeón del mundo no será suficiente para garantizar su presencia. El plan consiste en evaluar su recuperación y permitirle probarse en el campo antes de definir si puede viajar a Brasil. Una de las alternativas sería que el mediocampista no estuviera en condiciones de jugar desde el comienzo, pero sí pudiera integrar el banco de suplentes.

La comparación con la histórica vuelta de Riquelme

La situación también remite a un recuerdo importante de la historia xeneize: el regreso de Juan Román Riquelme para enfrentar a Libertad de Paraguay en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2007. Después del empate 1-1 en la ida, el entonces enganche viajó a Asunción con problemas físicos y terminó siendo decisivo en la clasificación de Boca.

Marcó un gol y celebró con su clásico Topo Gigio, en una actuación que quedó grabada en la memoria de los hinchas: “No me quería perder el partido. Era muy importante para mí estar en la cancha”, recordó el actual presidente del club en ese entonces sobre aquella decisión.

Sin embargo, el contexto actual es diferente. Mientras el mandatario de la institución de la Ribera deberá seguir la revancha desde un palco, Paredes es quien intenta recuperarse para tener la oportunidad de ayudar al equipo dentro del campo. La decisión final dependerá de los próximos días.