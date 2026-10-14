Vasco da Gama ganó 1-0 en la Bombonera y Boca deberá dar vuelta la serie de visitante

Cómo llegan Boca y Vasco da Gama

El "Xeneize" afrontará esta instancia con la ilusión de volver a disputar una final internacional, aunque tendrá una baja de peso: Leandro Paredes se perderá toda la serie ante el conjunto brasileño por una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho. El mediocampista y capitán debió abandonar el campo de juego durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba, por el Torneo Clausura.

En su última presentación, Boca rescató un punto en Córdoba después de estar dos veces en desventaja. Enner Valencia y Miguel Merentiel marcaron los goles del conjunto de La Ribera, que sostuvo su invicto, pero perdió a una de sus principales figuras de cara al compromiso internacional.

Del otro lado estará Vasco da Gama, que atraviesa una temporada irregular en el Brasileirao. El elenco carioca viene de igualar sin goles frente a Remo y suma 35 puntos, con una diferencia de cuatro unidades respecto de la zona de descenso.

En el plano internacional, el equipo brasileño llega a las semifinales después de eliminar a Independiente Santa Fe en los cuartos de final. Tras empatar sin goles en Colombia, Vasco se impuso por 2-0 en la revancha, con goles de Bruno Duarte y David, y selló su clasificación entre los cuatro mejores del torneo.