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Vasco da Gama ganó 1-0 en la Bombonera y Boca deberá dar vuelta la serie de visitante

Adson puso el 1-0 de Vasco da Gama ante Boca en la Bombonera

Adson puso el 1-0 de Vasco da Gama ante Boca en la Bombonera
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Con la baja de Leandro Paredes, el "Xeneize" perdió por la mínima en la ida. La serie se resuelve la semana que viene, todavía sin sede confirmada.

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Boca sufrió un traspié este martes ante Vasco da Gama, que se impuso 1-0 La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, serie que se resolverá la próxima semana en una sede todavía sin definir.

El encuentro se hizo cuesta arriba para el conjunto de Rodolfo Arruabarrena, que no contó con su figura y capitán, Leandro Paredes, y que lo tuvo al conjunto carioca golpeando antes de la pausa de hidratación, resultado parcial que no pudo revertir el dueño de casa.

El "Xeneize", que había tenido un flojo primer tiempo, se lo llevó puesto en el complemento, donde los palos en dos ocasiones lo privaron de la igualdad. También tuvo una clarísima Enner Valencia en el cierre, que no pudo empujar.

La visita jugó el tramo final con 10 por la polémica expulsión del colombiano Andrés Gómez, por un encontronazo con el árbitro chileno Piero Maza.

Minuto a minuto de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Final en la Bombonera: Boca cayó ante Vasco en la ida

El conjunto de Arruabarrena deberá ir a buscar la clasificación a Río de Janeiro.

El travesaño le niega el gol a Ascacíbar

Boca inclina la cancha en busca del empate, pero no termina de acertar en el último toque.

Expulsado Gómez en Vasco da Gama con dos amarillas en 10 segundos

El futbolista recibió la amarilla por no dejar jugar rápido, y en la protesta de esa misma acción, vio la segunda amonestación.

Vasco se perdió el segundo y en la réplica, el palo le privó el empate a Boca

El conjunto visitante tuvo una jugada clarísima para poner el 2-0. En la maniobra siguiente, Blanco pudo empatarlo pero la pelota dio en el palo.

Final del primer tiempo en la Bombonera

Boca cae por la mínima ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Hay gol de Vasco da Gama, que gana 1-0

El conjunto visitante se pone en ventaja con el tanto de Adson justo antes de la pausa de hidratación.

Así está la Bombonera para las semis de la Copa Sudamericana

Cómo llegan Boca y Vasco da Gama

El "Xeneize" afrontará esta instancia con la ilusión de volver a disputar una final internacional, aunque tendrá una baja de peso: Leandro Paredes se perderá toda la serie ante el conjunto brasileño por una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho. El mediocampista y capitán debió abandonar el campo de juego durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba, por el Torneo Clausura.

En su última presentación, Boca rescató un punto en Córdoba después de estar dos veces en desventaja. Enner Valencia y Miguel Merentiel marcaron los goles del conjunto de La Ribera, que sostuvo su invicto, pero perdió a una de sus principales figuras de cara al compromiso internacional.

Del otro lado estará Vasco da Gama, que atraviesa una temporada irregular en el Brasileirao. El elenco carioca viene de igualar sin goles frente a Remo y suma 35 puntos, con una diferencia de cuatro unidades respecto de la zona de descenso.

En el plano internacional, el equipo brasileño llega a las semifinales después de eliminar a Independiente Santa Fe en los cuartos de final. Tras empatar sin goles en Colombia, Vasco se impuso por 2-0 en la revancha, con goles de Bruno Duarte y David, y selló su clasificación entre los cuatro mejores del torneo.

Formaciones de Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar; Carlos Palacios; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: La Bombonera.
  • Árbitro: Piero Maza.
  • VAR: José Cabero.
  • TV: ESPN.

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