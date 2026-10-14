Vasco da Gama ganó 1-0 en la Bombonera y Boca deberá dar vuelta la serie de visitante

Final en la Bombonera: Boca cayó ante Vasco en la ida
El conjunto de Arruabarrena deberá ir a buscar la clasificación a Río de Janeiro.
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Con la baja de Leandro Paredes, el "Xeneize" perdió por la mínima en la ida. La serie se resuelve la semana que viene, todavía sin sede confirmada.
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Boca sufrió un traspié este martes ante Vasco da Gama, que se impuso 1-0 La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, serie que se resolverá la próxima semana en una sede todavía sin definir.
El encuentro se hizo cuesta arriba para el conjunto de Rodolfo Arruabarrena, que no contó con su figura y capitán, Leandro Paredes, y que lo tuvo al conjunto carioca golpeando antes de la pausa de hidratación, resultado parcial que no pudo revertir el dueño de casa.
El "Xeneize", que había tenido un flojo primer tiempo, se lo llevó puesto en el complemento, donde los palos en dos ocasiones lo privaron de la igualdad. También tuvo una clarísima Enner Valencia en el cierre, que no pudo empujar.
La visita jugó el tramo final con 10 por la polémica expulsión del colombiano Andrés Gómez, por un encontronazo con el árbitro chileno Piero Maza.
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