Carlos Palacios habló de su posible llegada al Boca: "Está entre lo que quiero"

A pesar de los inconvenientes en las negociaciones, mantiene la esperanza de que, en el futuro, pueda concretarse. En el mano a mano, recordó con alegría un mensaje que recibió de Riquelme después de haber marcado un gol en un partido de Copa Libertadores contra River. "Me felicitó y me dijo que confiara en mí, que quizá yo no me daba cuenta del jugador que podía ser", comentó, mostrando su admiración por el ídolo boquense.

carlos palacios boca.mp4

Palacios sigue siendo uno de los nombres en la lista de posibles refuerzos para el club de La Ribera, y con la llegada de Fernando Gago al banco de suplentes, su incorporación podría convertirse en una realidad para el próximo mercado de pases.

Los intentos que hizo Boca por Carlos Palacios

El interés de Boca por Palacios no es nuevo: el club intentó ficharlo en dos ocasiones, primero en enero de 2024, cuando realizó una oferta inicial de tres millones de dólares, y luego en agosto del mismo año, elevando la cifra a cinco millones.

Sin embargo, en ambas ocasiones, las negociaciones no llegaron a buen puerto debido a problemas con los tiempos del mercado de transferencias y la estructura organizativa del Colo-Colo.

carlos palacios.jpg

El presidente del club chileno, Aníbal Mosa, explicó que la oferta final de Boca llegó apenas 45 minutos antes del cierre del TMS, lo que imposibilitó la aprobación de la operación.