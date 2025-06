Cholo Simeone, tras quedar afuera en primera rueda del Mundial de Clubes: "A los europeos nos agarra..."

"Sabíamos de antemano que era un torneo muy bonito, pero que a nosotros los europeos nos agarra al final de la temporada. No es una excusa, es una realidad. Y a los sudamericanos los agarra en el pleno de la temporada", argumentó el "Cholo" durante la conferencia de prensa.

Luego, el argentino analizó la participación de su equipo, que fue de menos a más y terminó cosechando dos triunfos en tres encuentros. "Creo que en el primer partido no me gustó el equipo, porque no fuimos compactos. En el segundo, en el primer tiempo mostramos una mejor cara; y hoy jugamos un partido como solemos jugar, con intensión, con búsqueda, con situaciones de gol", destacó.

"A LOS EUROPEOS NOS AGARRA A FINAL DE LA TEMPORADA. NO ES UNA EXCUSA, ES UNA REALIDAD"

Diego Simeone analizó el rendimiento del Atlético de Madrid en el #FIFACWC.



"Hicimos los mismos puntos que el campeón de la Champions League y que el campeón de la Copa Libertadores y nos quedamos afuera", lamentó Simeone para cerrar su intervención en el Mundial de Clubes.

El Grupo B, finalmente, tiene al PSG francés como primero y al Botafogo brasileño como segundo, quienes avanzaron a octavos de final y esperan por sus rivales, que saldrán del Grupo A. De momento, el europeo chocaría contra el Inter Miami de Lionel Messi, mientras que el carioca iría contra Palmeiras.