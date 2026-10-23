Colapinto estrena casco con guiños a Boca y Reutemann en el GP de Estados Unidos
El diseñador del nuevo casco del argentino reveló las fuentes de inspiración detrás de una creación que combina símbolos nacionales y referencias al Xeneize.
Franco Colapinto tendrá un detalle especial en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1: estrenará un casco que reúne algunas de las figuras y pasiones más representativas del deporte argentino. El diseño incorpora referencias a Boca, Diego Maradona y Carlos Reutemann, en una combinación que busca reflejar parte de la identidad del piloto de Alpine.
Andy Werner, responsable de la creación, compartió imágenes del modelo en sus redes sociales y explicó cuáles fueron los elementos que guiaron el proceso creativo. La propuesta combina los colores de una leyenda del automovilismo nacional con símbolos futboleros y detalles vinculados a la cultura argentina.
Las inspiraciones detrás del casco de Franco Colapinto
El propio diseñador resumió la idea con una frase que permitió conocer el concepto de la edición especial: “Diseño especial para Franco para el GP de Austin de F1 2026. Siguiendo los colores de Carlos Reutemann, metiéndole un poco de Boca y el toque de Diego”.
La referencia a Reutemann aparece en la combinación cromática elegida, mientras que Boca y Maradona aportan el componente futbolístico. De esta manera, el casco reúne tres nombres ligados a la historia deportiva argentina.
El blanco predomina en la superficie, acompañado por detalles celestes, azules y amarillos. En la parte posterior se destaca el Sol de Mayo, uno de los símbolos patrios, mientras que el número 43 y el nombre de Colapinto completan la identidad del diseño.
El amarillo también tiene una presencia importante por su relación con la identidad visual de Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del piloto argentino.
Boca y Maradona, presentes en el diseño especial
Werner también publicó una composición con imágenes que sirvieron como referencia para desarrollar el casco. Entre ellas aparecen elementos vinculados al automovilismo argentino, una fotografía de la hinchada de Boca y la camiseta del Xeneize con el número 10, en alusión a Maradona.
La intención fue combinar distintas expresiones de la pasión deportiva nacional en una pieza que acompañará a Colapinto durante una nueva fecha de la máxima categoría. El casco se suma así a los diseños especiales que los pilotos suelen presentar en determinados circuitos del calendario, aunque en este caso la propuesta tiene un marcado componente argentino.
¿Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos?
Viernes 23 de octubre
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Entrenamientos libres 1: 14:30.
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Entrenamientos libres 2: 18:00.
Sábado 24 de octubre
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Entrenamientos libres 3: 14:30.
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Clasificación: 18:00.
Domingo 25 de octubre
- Carrera del Gran Premio de Estados Unidos: 17:00.
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