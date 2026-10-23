Colapinto estrena casco con guiños a Boca y Reutemann en el GP de Estados Unidos

El amarillo también tiene una presencia importante por su relación con la identidad visual de Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del piloto argentino.

Boca y Maradona, presentes en el diseño especial

Werner también publicó una composición con imágenes que sirvieron como referencia para desarrollar el casco. Entre ellas aparecen elementos vinculados al automovilismo argentino, una fotografía de la hinchada de Boca y la camiseta del Xeneize con el número 10, en alusión a Maradona.

La intención fue combinar distintas expresiones de la pasión deportiva nacional en una pieza que acompañará a Colapinto durante una nueva fecha de la máxima categoría. El casco se suma así a los diseños especiales que los pilotos suelen presentar en determinados circuitos del calendario, aunque en este caso la propuesta tiene un marcado componente argentino.

¿Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos?

Viernes 23 de octubre

Entrenamientos libres 1: 14:30.

Entrenamientos libres 2: 18:00.

Sábado 24 de octubre

Entrenamientos libres 3: 14:30.

Clasificación: 18:00.

Domingo 25 de octubre