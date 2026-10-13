Cuándo y dónde juega Boca la revancha con Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana
Tras el revés en la Bombonera, el conjunto argentino deberá buscar la clasificación a la final de visitante, sin margen de error.
Tras la dura e imprevista caída por 1-0 en La Bombonera, Boca ya dio vuelta la página y apunta todos sus cañones a la definición de la serie frente a Vasco da Gama. El conjunto xeneize viajará a Brasil con la obligación de dar vuelta el marcador para meterse en la gran final de la Copa Sudamericana.
El encuentro de vuelta está programado para la semana próxima, el martes 20 de octubre a las 21:30 horas. Sin embargo, la gran incógnita del cruce pasa por la sede donde se disputará el partido.
Sin escenario confirmado: dónde se juega Vasco da Gama vs. Boca
Si bien la Justicia de Río de Janeiro y la Conmebol habían ratificado inicialmente que el compromiso se jugaría en el Estadio Maracaná, un recurso de apelación presentado por el consorcio administrador (integrado por Flamengo y Fluminense) ante el Superior Tribunal de Justicia obligó a dar marcha atrás con la medida.
Con los plazos organizativos excedidos, el conjunto carioca se ve forzado a buscar un recinto alternativo:
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Negativa al Nilton Santos: La dirigencia de Vasco descartó jugar en la cancha de Botafogo debido al césped sintético del campo de juego.
Cambio de estado en Brasil: Las ciudades de Manaos y Brasilia asoman como principales alternativas en territorio brasileño para albergar el duelo.
Intervención de Conmebol y mudanza al exterior: Si el club carioca no logra resolver el conflicto operativo, el ente regulador del fútbol sudamericano tomará la decisión final, contando con la potestad de trasladar el partido a cualquier país de la región (exceptuando a la Argentina). En ese escenario, Asunción del Paraguay pica en punta para ser la sede neutral de la semifinal.
¿Qué necesita Boca para clasificar a la final de la Copa Sudamericana?
El equipo argentino llegará a la revancha obligado a revertir la ventaja mínima obtenida por el conjunto brasileño en la ida:
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Para forzar los penales: Boca necesita ganar por exactamente un gol de diferencia (1-0, 2-1, 3-2, etc.).
Para clasificar directo a la final: Deberá imponerse por dos o más goles de ventaja en el tiempo reglamentario.
Cualquier empate o derrota: Dejará al Xeneize eliminado del certamen continental.
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