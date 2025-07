Confusión en Boca: Miguel Merentiel no sabía que lo habían reemplazado y casi juega el segundo tiempo

El árbitro advirtió la situación antes de reanudar el juego, y fue recién ahí cuando Merentiel entendió que el reemplazado era él. Salió rápidamente hacia el vestuario con evidente desconcierto, mientras sus compañeros y el cuerpo técnico intentaban ordenar el insólito papelón que unos minutos más tardes se viralizó en las redes sociales.

El episodio generó una ola de comentarios en Internet, donde los hinchas no ocultaron su indignación ante la falta de comunicación interna. El clima en Boca no es el mejor y este tipo de errores no hace más que profundizar las críticas hacia el funcionamiento del equipo y el cuerpo técnico. Además, el andar no es el mejor y desde la llegada del entrenador el equipo no pudo ganar contando Mundial de Clubes, Copa Argentina y el actual Torneo Clausura.

Confusión en Boca: Merentiel no sabía que lo habían reemplazado y casi juega el segundo tiempo

El inicio del segundo tiempo se demoró por el ingreso de Milton Giménez. pic.twitter.com/SQBfBu3qIh — minutouno (@minutounocom) July 27, 2025

Formaciones del duelo entre Huracán y Boca

Huracán: Sebastián Meza; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo o Nehuén Paz, César Ibáñez; Leo Pérez, Leo Gil, Matko Miljevic; Agustín Urzi, Rodrigo Cabral y Eric Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Williams Alarcón; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Malcom Braida; Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.