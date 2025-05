Cristiano Ronaldo a Boca para el Mundial de Clubes: el llamado clave de Edinson Cavani

Fue en este contexto que en el prestigioso programa deportivo español, El Chiringuito, se entusiasmaron con la chance de que el goleador luso se ponga la camiseta azul y oro.

Al respecto, el periodista Carlos Alfano reveló este martes que hubo una comunicación nada menos que de Cavani, quien comenzó semanas atrás el operativo seducción. El uruguayo compartió equipo con CR7 en Manchester United.

"En la semana previa al Superclásico, hubo un llamado de Cavani a Cristiano Ronaldo, para iniciar un interés, decirle '¿por qué no te venís a Boca a jugar el Mundial de Clubes?'. La comunicación efectivamente existió: Cavani lo llamó a Cristiano Ronaldo. Y partir de esta información que surge en España, de gente cercana a Cristiano...", señaló el periodista.

cristiano ronaldo

Esta nueva información se suma a la del argentino Jorge D'Alessandro. "En este momento, dirigiendo el ataque de Boca, y Boca lo necesita. Se va a la tierra de Maradona y Gatti, imagínate tu", sostuvo el panelista de El Chiringuito, mientras que el conductor Josep Pedrerol, agregó: "Yo soy el asesor de Cristiano y le digo que se gana a toda Latinoamérica".

Fue entonces que el animador le preguntó a Edu Aguirre, especialista en mercado de pases, cercano al Real Madrid y a Ronaldo; y el periodista se mostró misterioso pero no quiso negarlo. "No puedo decir nada", expresó.