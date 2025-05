La bomba de Cristiano Ronaldo a Boca para el Mundial de Clubes, según Jorge D'Alessandro: "Por la gloria"

Fue en este contexto que en el prestigioso programa deportivo español, El Chiringuito, se entusiasmaron con la chance de que el goleador luso se ponga la camiseta azul y oro.

"Cristiano Ronaldo no se mueve por la plata, sino por la gloria", ratificó el profe D'Alessandro este miércoles en diálogo con Presión Alta, el programa de TyC Sports. "Cristiano podría jugar tranquilamente en Boca", insistió.

Del mismo modo, el entrevistado sostuvo que "Cristiano Ronaldo a Boca es una operación en la que gana todo el mundo", y consideró que el astro portugués "se mueve por emociones" y el "Xeneize" puede "ilusionarlo".

Hace unos días, el panelista de El Chiringuito sacudió las redes sociales con sus declaraciones en el popular programa que conduce Josep Pedrerol.

"En este momento, dirigiendo el ataque de Boca, y Boca lo necesita. Se va a la tierra de Maradona y Gatti, imagínate tu", sostuvo el argentino, mientras que el conductor, agregó: "Yo soy el asesor de Cristiano y le digo que se gana a toda Latinoamérica".

Fue entonces que el animador le preguntó a Edu Aguirre, especialista en mercado de pases, cercano al Real Madrid y a Ronaldo; y el periodista se mostró misterioso pero no quiso negarlo. "No puedo decir nada", expresó.

Algunos días después, el periodista Carlos Alfano aseguró que el mismísimo Edinson Cavani llamó al luso para comenzar el operativo seducción.