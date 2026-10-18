¿De Zaracho o Maravilla Martínez?: el insólito gol con el que Racing abrió el Clásico ante Independiente
En una jugada cargada de confusión, el delantero metió el frentazo con destino de red pero el volante la empujó sobre la línea antes del despeje de Marcone.
El Clásico de Avellaneda sumó un capítulo insólito a su historial de enfrentamientos. En el duelo correspondiente a la décimo tercera fecha del Torneo Clausura disputado en el Estadio Presidente Perón, Racing logró romper el cero ante Independiente a través de una acción tan confusa como determinante que desató el debate sobre la autoría del gol entre Adrián Martínez y Matías Zaracho.
La jugada decisiva se gestó tras un centro al área del Rojo que encontró la anticipación de "Maravilla" Martínez. El atacante le ganó en el salto a la salida del arquero Rodrigo Rey y a la marca del juvenil Juan Arrayago para impactar la pelota con un frentazo que viajaba directo hacia el arco desguarnecido. Sin embargo, cuando el balón ya traspasaba la línea de gol, Zaracho apareció sobre el límite para asegurar la conquista antes del desesperado cierre de Iván Marcone.
¿De Zaracho o Maravilla Martínez?: el insólito gol con el que Racing abrió el Clásico de Avellaneda
IMPORTANTE: El impresionante recibimiento de los hinchas de Racing para el clásico ante Independiente
Pese a que la definición inicial parecía quedar en los registros del exdelantero de Instituto, el árbitro principal del encuentro, Facundo Tello, le otorgó la autoría del tanto al mediocampista surgido de las divisiones inferiores de la Academia, entendiendo que fue quien terminó de empujar el esférico a la red.
La controvertida acción abrió la cuenta en el Cilindro y encendió el fervor de la parcialidad albiceleste en un tramo clave del clásico barrial. Con la ventaja en el marcador a favor del equipo de Sebastián Romero, el duelo frente al conjunto de Avellaneda sumó una pincelada de insólita polémica que promete seguir dando que hablar en el análisis posterior.
Las formaciones de Racing e Independiente para el clásico de Avellaneda:
- Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico, Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Maximiliano Meza; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario