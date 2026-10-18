¿De Zaracho o Maravilla Martínez?: el insólito gol con el que Racing abrió el Clásico ante Independiente

La jugada decisiva se gestó tras un centro al área del Rojo que encontró la anticipación de "Maravilla" Martínez. El atacante le ganó en el salto a la salida del arquero Rodrigo Rey y a la marca del juvenil Juan Arrayago para impactar la pelota con un frentazo que viajaba directo hacia el arco desguarnecido. Sin embargo, cuando el balón ya traspasaba la línea de gol, Zaracho apareció sobre el límite para asegurar la conquista antes del desesperado cierre de Iván Marcone.