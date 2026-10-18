El impresionante recibimiento de los hinchas de Racing para el clásico ante Independiente
La marea celeste y blanca colmó el Cilindro de Avellaneda con tirantes, humo y un show de pirotecnia para empujar al equipo de Sebastián Romero en la fecha 13.
El Estadio Presidente Perón vibró con un ambiente ensordecedor e imponente en el marco de una nueva edición del Clásico de Avellaneda. Con motivo del enfrentamiento correspondiente a la décimo tercera fecha del Torneo Clausura entre Racing e Independiente, la parcialidad académica desató un espectacular recibimiento para acompañar el ingreso del primer equipo al campo de juego.
Las imágenes difundidas a través de las redes sociales dieron cuenta de la fiesta montada por los simpatizantes albicelestes en las tribunas del Cilindro. Un enjambre de tirantes celestes y blancos descendió desde las bandejas superiores, acompañado por la detonación de pirotecnia de estruendo y una intensa nube de humo de los colores representativos de la institución que cubrió de manera casi total el perímetro de la cancha.
El impresionante recibimiento de los hinchas de Racing para el clásico ante Independiente
IMPORTANTE: Racing vs Independiente en el clásico de Avellaneda: minuto a minuto
El aliento ensordecedor bajó desde los cuatro costados con los cánticos tradicionales dedicados al clásico rival de la ciudad, en un marco de presión absoluta para el arranque del cotejo. El plantel conducido por Sebastián "Chirola" Romero pisó el césped bajo una ovación masiva en busca de una alegría necesaria tras un semestre de altibajos.
De esta forma, la hinchada de La Academia volvió a dar una muestra de apoyo incondicional para su equipo en la previa de un compromiso determinante para las aspiraciones deportivas en la recta final de la temporada regular del certamen doméstico.
Las formaciones de Racing e Independiente para el clásico de Avellaneda:
- Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico, Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Maximiliano Meza; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
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