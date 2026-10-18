El impresionante recibimiento de los hinchas de Racing para el clásico ante Independiente

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales dieron cuenta de la fiesta montada por los simpatizantes albicelestes en las tribunas del Cilindro. Un enjambre de tirantes celestes y blancos descendió desde las bandejas superiores, acompañado por la detonación de pirotecnia de estruendo y una intensa nube de humo de los colores representativos de la institución que cubrió de manera casi total el perímetro de la cancha.