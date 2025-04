Debut polémico: Santiago Maratea jugó en la Reserva de Colegiales y estallaron las críticas

El debut llegó luego de un proceso en el que se lo vio decidido a encarar el desafío con compromiso: bajó once kilos, dejó de fumar y entrenó a la par del plantel de Reserva para ponerse a punto físicamente. Su aparición, no obstante, no escapó a las comparaciones con otras incursiones mediáticas como la del streamer Spreen en Deportivo Riestra, y despertó voces críticas por parte de hinchas y usuarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santi Maratea (@santimaratea)

Las críticas y los mensajes de apoyo tras su aparición

“Lo que esperan las familias por ver debutar a sus hijos, con el esfuerzo que conlleva todos los años de entrenamiento. La emoción de ellos no se compra con plata”, fue uno de los comentarios que más se replicó en redes, apuntando a un supuesto privilegio por su popularidad.

A pesar de las críticas, también hubo mensajes de apoyo al influencer, valorando su transformación personal y el cumplimiento de un deseo que había anticipado públicamente. “Amo tu cambio, amo tu perseverancia. Vamos siempre para adelante”, “Que lindo Santi, se debió sentir algo que siempre soñaste”, le escribieron otros seguidores.

Por ahora, no se sabe si tendrá más minutos o si se trata de una experiencia aislada, pero lo cierto es que Maratea dejó su huella en una categoría donde la mayoría de los jugadores buscan ganarse un lugar en el fútbol profesional desde chicos. Su presencia sigue generando debate.