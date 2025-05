Ricardo Darín apuntó al Gobierno tras el estreno de El Eternauta: "No lo van a conseguir"

Ante la postura libertaria, Darín señaló: "Eso necesariamente se va a tener que modificar, necesariamente. Yo creo, espero, que haya un momento de reflexión, más allá de dudas y posiciones tomadas, y de cosas que se dicen que, aparentemente, son muy férreas e inamovibles, que asustan... creo que este es un momento bisagra, un momento en el que necesariamente tiene que aparecer la reflexión".

"Y decir 'ok, dijimos e hicimos esto, propusimos esto, lo vamos a revisar', porque no podés enterrar la cultura de un país... No es que no podés, no lo vas a conseguir", cerró contundente.

darin contra el gobierno.mp4

Tráiler de "El Eternauta"

Embed - El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix

Quién es quién en "El Eternauta"

- Ricardo Darín es Juan Salvo

“Juan Salvo es valiente. Un hombre común envuelto en una situación extraordinaria”, dice Darín.

- Carla Peterson es Elena, la ex mujer de Juan Salvo

“Una mujer que se siente útil ayudando y que detiene su búsqueda personal para ver qué precisan los demás”, cuenta Peterson.

- César Troncoso es Alfredo Favalli

“Favalli es el mejor amigo de Juan Salvo y una especie de escudero para él”, dice Troncoso.

- Andrea Pietra es Ana, la mujer de Alfredo Favalli

"Una lo veía en las películas de Hollywood y ahora lo estamos haciendo nosotros acá”, afirma Pietra.

- Marcelo Subiotto es Lucas, uno de los amigos de Salvo

“Lucas es un personaje bastante particular con un desarrollo interesante a lo largo de la historia”, asegura Subiotto.

- Ariel Staltari es Omar, un nuevo personaje en la historia

“Mi personaje es disruptivo. Soy como el ojo del espectador y el que interpela un poco el vínculo de los amigos”, dice Staltari.

Otros personajes

Claudio Martínez Bell es Polsky, uno de los amigos de Salvo.

Mora Fisz es Clara Salvo, la hija de Juan y Elena.

Orianna Cárdenas es Inga, un nuevo personaje que se suma a esta historia.

Sinopsis oficial de "El Eternauta"

Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia. Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. Nadie se salva solo.