Directo al Premio Púskas: el tremendo golazo de Martín Ojeda para Orlando City

Transcurrían 22 minutos de la primera etapa cuando el astro francés Antoine Griezmann habilitó con precisión al futbolista entrerriano dentro del área. De espaldas al arco y suspendido en el aire, el capitán del conjunto violeta conectó un sutil taco que colocó la pelota contra el segundo palo, dejando sin respuesta al arquero rival. El recurso estético del exjugador de Godoy Cruz desató el delirio en las tribunas y generó comparaciones instantáneas con la chilena convertida por Santiago Montiel en la edición anterior del galardón internacional.