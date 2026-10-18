Directo al Premio Púskas: el tremendo golazo de Martín Ojeda para Orlando City
El delantero convirtió una obra de arte tras una asistencia de Antoine Griezmann, estiró su récord como máximo artillero histórico de la franquicia y quedó a un paso de los 50 goles.
Martín Ojeda volvió a dar la nota en la Major League Soccer al protagonizar una maniobra individual que dio la vuelta al mundo. El atacante argentino fue la gran figura de la goleada por 4-1 de Orlando City frente al DC United al convertir un golazo de antología que las plataformas oficiales del certamen norteamericano catalogaron de inmediato como un firme candidato al Gol del Año y al premio Puskás de la FIFA.
Transcurrían 22 minutos de la primera etapa cuando el astro francés Antoine Griezmann habilitó con precisión al futbolista entrerriano dentro del área. De espaldas al arco y suspendido en el aire, el capitán del conjunto violeta conectó un sutil taco que colocó la pelota contra el segundo palo, dejando sin respuesta al arquero rival. El recurso estético del exjugador de Godoy Cruz desató el delirio en las tribunas y generó comparaciones instantáneas con la chilena convertida por Santiago Montiel en la edición anterior del galardón internacional.
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La brillante conquista del entrerriano de 27 años ratifica el notable entendimiento que mantiene con el delantero galo. La dupla Ojeda-Griezmann ostenta una efectividad arrolladora en el frente de ataque, habiendo convertido 24 de los últimos 37 tantos del equipo de Florida para consolidarlo como uno de los animadores principales de la Conferencia Este.
Con esta anotación de colección frente al cuadro de la capital, el surgido de las divisiones inferiores de Racing estiró su marca a 49 festejos oficiales, afianzándose en la cima como el máximo goleador histórico de Orlando City. Si convierte en la próxima jornada, el atacante romperá un récord sin precedentes al transformarse en el primer futbolista de la institución en alcanzar la barrera de los 50 goles.
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