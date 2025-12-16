Santiago Montiel ganó el Premio Puskás: así lo anunció Arsène Wenger

Con esta distinción, Montiel se convirtió en el tercer argentino en ganar el Premio Puskás, junto a Erik Lamela y Alejandro Garnacho, quien también lo obtuvo con un tanto de chilena. El reconocimiento no solo enaltece la carrera del delantero, sino que también llena de orgullo a Independiente y confirma la vigencia del talento que sigue exportando el fútbol nacional.