Santiago Montiel ganó el Premio Puskás: así lo anunció Arsène Wenger
El delantero de Independiente fue premiado en The Best por su gol de chilena y la reacción del entrenador se volvió viral.
Santiago Montiel escribió una página dorada para el fútbol argentino y para Independiente al consagrarse ganador del Premio Puskás 2025. El delantero fue distinguido en la gala de The Best, que se desarrolla en Qatar y es organizado por la FIFA, por la impactante chilena que marcó en el Torneo Apertura 2025 y que rápidamente se viralizó a nivel global.
El gol premiado fue convertido en la victoria del Rojo por 1-0 ante Independiente Rivadavia. No solo se llevó todos los aplausos por su estética, sino que además fue el único tanto del partido, con una ejecución cargada de técnica, coordinación y potencia que terminó imponiéndose en la votación internacional.
La reacción de Arsène Wenger en los premios The Best
Durante la ceremonia, el anuncio del premio generó una reacción inmediata que dio la vuelta al mundo. Arsène Wenger, histórico entrenador y actual Director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, fue el encargado de esgrimir el nombre del ganador y dejó ver su asombro con un gesto bien futbolero que reflejó el impacto de la definición del argentino.
A su vez, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró públicamente el logro del jugador de Independiente con un mensaje en sus redes sociales: “Felicitaciones a Santiago Montiel por ganar el Premio Puskás de la FIFA 2025. Tu asombrosa chilena con el Club Atlético Independiente demostró una técnica, agilidad y habilidad extraordinarias, y es un gol verdaderamente digno de este honor”.
Con esta distinción, Montiel se convirtió en el tercer argentino en ganar el Premio Puskás, junto a Erik Lamela y Alejandro Garnacho, quien también lo obtuvo con un tanto de chilena. El reconocimiento no solo enaltece la carrera del delantero, sino que también llena de orgullo a Independiente y confirma la vigencia del talento que sigue exportando el fútbol nacional.
