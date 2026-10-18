Leandro Paredes viaja con Boca a Río de Janeiro para la revancha ante Vasco da Gama
El mediocampista evolucionó favorablemente del desgarro en el isquiotibial derecho y viajará junto al plantel a Río de Janeiro con la ilusión de estar ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Boca Juniors se prepara para afrontar una de las citas más trascendentales de su temporada internacional con la atención puesta en la evolución física de su gran referente. Leandro Paredes acelera los plazos de recuperación de su dolencia muscular y renovó la ilusión en el mundo xeneize con vistas al cruce de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 frente a Vasco da Gama, programado para este martes 20 de octubre en el Estadio Maracaná.
El volante central, que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho hace poco más de una semana durante el compromiso frente a Instituto de Córdoba, viene respondiendo de manera óptima a un tratamiento intensivo con plasma rico en plaquetas combinado con tareas de campo específicas en el predio de Ezeiza. Las imágenes difundidas por el club mostraron al futbolista realizando ejercicios de aceleración, frenados y trabajos con pelota a una intensidad superior a la prevista, encendiendo las alarmas de optimismo en el cuerpo técnico.
Leandro Paredes acelera su recuperación en Boca: viaja a Rio de Janeiro para la revancha ante Vasco
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Tras el triunfo por 2-1 ante Talleres de Córdoba por el torneo doméstico, Rodolfo Arruabarrena optó por la cautela ante los medios de comunicación pero no descartó la presencia del mediocampista de la Selección Argentina. “Él quiere estar siempre y para nosotros, teniéndolo ahí, es muy difícil decirle que no”, reconoció el "Vasco", quien supeditó la decisión final al informe que entregue el departamento médico antes del viaje a Brasil.
La baja del capitán xeneize se hizo sentir en el choque de ida disputado en La Bombonera, donde el elenco de la Ribera cayó por 1-0 y cedió un invicto de 17 presentaciones. De cara al choque decisivo en Río de Janeiro, Paredes integra la delegación completa de 33 futbolistas que concentrará en Barra de Tijuca. El entrenador esperará hasta último momento para definir si lo incluye desde el arranque en un once que además contaría con los retornos de Alan Velasco y Sebastián Villa para ir en busca del pase a la gran final.
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