Leandro Paredes viaja con Boca a Río de Janeiro para la revancha ante Vasco da Gama

La baja del capitán xeneize se hizo sentir en el choque de ida disputado en La Bombonera, donde el elenco de la Ribera cayó por 1-0 y cedió un invicto de 17 presentaciones. De cara al choque decisivo en Río de Janeiro, Paredes integra la delegación completa de 33 futbolistas que concentrará en Barra de Tijuca. El entrenador esperará hasta último momento para definir si lo incluye desde el arranque en un once que además contaría con los retornos de Alan Velasco y Sebastián Villa para ir en busca del pase a la gran final.