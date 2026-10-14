Dolor en el deporte argentino: los emotivos mensajes de despedida tras la muerte del Roña Castro

La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente del pugilismo y las reacciones no tardaron en llegar. Una de las primeras instituciones en manifestar su pesar fue la Federación Argentina de Boxeo (FAB), que emitió un comunicado destacando su huella imborrable, su inconfundible personalidad y la valentía que lo consagró como un verdadero ídolo popular en las páginas doradas del deporte nacional.