Dolor en el deporte argentino: los emotivos mensajes de despedida tras la muerte del Roña Castro
La Federación Argentina de Boxeo, La Tigresa Acuña y sus allegados más cercanos expresaron su tristeza por el fallecimiento del excampeón mundial a los 59 años.
El deporte argentino se viste de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de Jorge “Roña” Castro a los 59 años. El histórico excampeón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) sufrió una descompensación en la sala de máquinas de un bingo en la localidad bonaerense de Morón.
Pese a la llegada del equipo médico, no lograron reanimarlo y se constató su deceso, asociado a complicaciones por cuadros de diabetes y un bajo nivel de insulina, en una causa que quedó a cargo de la UFI N° 8 de Morón.
La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente del pugilismo y las reacciones no tardaron en llegar. Una de las primeras instituciones en manifestar su pesar fue la Federación Argentina de Boxeo (FAB), que emitió un comunicado destacando su huella imborrable, su inconfundible personalidad y la valentía que lo consagró como un verdadero ídolo popular en las páginas doradas del deporte nacional.
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En el plano personal, figuras icónicas del ring expresaron su dolor a través de las redes sociales. Marcela “La Tigresa” Acuña compartió una imagen junto al extitular de la AMB acompañada por un sentido mensaje de despedida: “Un beso al cielo, campeón”. La referente del boxeo femenino reflejó el cariño y el respeto unánime de toda la disciplina hacia la figura del santacruceño.
Asimismo, Jonathan Di Primio, compañero de Castro en su reciente faceta en transmisiones de streaming, le dedicó unas emotivas palabras para despedir a quien consideraba su "hermano del alma". La partida del "Loco del Ring" deja un vacío enorme en la cultura deportiva del país, con una despedida masiva por parte de colegas, afectos e hinchas que recuerdan sus hazañas épicas entre las cuerdas.
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