Qué revela la autopsia a Jorge "Roña" Castro

Los restos del exboxeador se velarán este miércoles, a las 18, en la cochería Pache de Morón. “Espero que se lo recuerde de la mejor manera”, concluyó, con la voz entrecortada.

Un testigo reveló cuáles fueron las últimas palabras de Roña Castro

Marcos Tolosa, un hombre que estaba en el establecimiento, relató cómo fue la secuencia. “Me dice: ‘Me duele el pecho’ y cayó”, señaló Tolosa, en diálogo con Radio Mitre, antes de cuestionar el accionar del Bingo ante la delicada situación.

El testigo cuestionó la demora en la llegada de la ambulancia y aseguró que Castro permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar hasta recibir asistencia. “Él estaba vivo. Lo dejaron morir”, sostuvo.

Según los primeros datos policiales, el personal médico llegó junto a efectivos del Comando Patrulla de Morón, pero constató que el exboxeador ya no tenía signos vitales. La causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.

Tolosa también cuestionó que el establecimiento no tuviera personal sanitario para responder ante una emergencia.

“Hace 28 años que vengo acá. Acá no había nada, no hay ni una enfermera acá adentro. Nada. Acá uno se puede morir, como le pasó a él. Es de terror. Un horror”, afirmó.

El hombre reclamó que el bingo cuente con una ambulancia y sostuvo que Castro estaba consciente cuando le manifestó que le dolía el pecho.