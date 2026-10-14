Qué revela la autopsia a Jorge "Roña" Castro
El exboxeador se descompensó en el interior del Bingo de Morón; su hija estaba con él y contó que su padre le dijo que “le dolía el pecho”.
La muerte de Jorge “Locomotora” Castro conmocionó al mundo del deporte. El excampeón mundial de boxeo falleció tras descompensarse en el Bingo de Morón. El informe de la Policía constató que tuvo una baja de insulina dentro de su cuadro por padecer diabetes.
Según el informe preliminar de la autopsia, el deceso se produjo por un “edema agudo de pulmón consecuente de una falla cardíaca sin lesiones lesiones de ningún tipo”. La conclusión de los forenses es que se trató de una muerte “no traumática”.
Esta mañana, la hija del exdeportista habló con varios medios de comunicación que se apostaron en la puerta de su casa y confirmó que a su papá le empezó a doler el pecho que fue un deceso “totalmente natural”. Quimey estaba totalmente compungida y pidió “respeto” por la intimidad familiar.
“Estábamos bien y de repente me dijo ‘voy al baño’. Cuando regresó me dijo que le dolía un poco el pecho y yo le respondí que era porque fumás como un salvaje. Ahí llamamos a la seguridad del lugar y fue todo así, tan rápido como les cuento”, narró.
La joven también contó que le hicieron reanimación cardiopulmonar durante 15 minutos en una oficina del bingo y nada pudieron hacer los médicos que intervinieron. Fue una ambulancia de Ayuda Médica, del servicio que tiene contratado el establecimiento, la que intervino en la emergencia.
Los restos del exboxeador se velarán este miércoles, a las 18, en la cochería Pache de Morón. “Espero que se lo recuerde de la mejor manera”, concluyó, con la voz entrecortada.
Un testigo reveló cuáles fueron las últimas palabras de Roña Castro
Marcos Tolosa, un hombre que estaba en el establecimiento, relató cómo fue la secuencia. “Me dice: ‘Me duele el pecho’ y cayó”, señaló Tolosa, en diálogo con Radio Mitre, antes de cuestionar el accionar del Bingo ante la delicada situación.
El testigo cuestionó la demora en la llegada de la ambulancia y aseguró que Castro permaneció alrededor de 15 minutos en el lugar hasta recibir asistencia. “Él estaba vivo. Lo dejaron morir”, sostuvo.
Según los primeros datos policiales, el personal médico llegó junto a efectivos del Comando Patrulla de Morón, pero constató que el exboxeador ya no tenía signos vitales. La causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.
Tolosa también cuestionó que el establecimiento no tuviera personal sanitario para responder ante una emergencia.
“Hace 28 años que vengo acá. Acá no había nada, no hay ni una enfermera acá adentro. Nada. Acá uno se puede morir, como le pasó a él. Es de terror. Un horror”, afirmó.
El hombre reclamó que el bingo cuente con una ambulancia y sostuvo que Castro estaba consciente cuando le manifestó que le dolía el pecho.
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