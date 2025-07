Dolor en San Juan y el fútbol argentino: falleció el joven Roni Arias Álvarez

De acuerdo al informe preliminar, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales quedó a cargo de la causa para establecer con exactitud qué fue lo que ocurrió. Según trascendió, Arias había participado de una jornada de entrenamiento sin inconvenientes y al regresar a su casa manifestó un cansancio inusual. Luego de cenar con sus seres queridos, se fue a dormir y ya no volvió a despertar.

Fue en la mañana del día siguiente cuando sus familiares intentaron despertarlo y, al notar que no reaccionaba, lo trasladaron de urgencia al Hospital Rawson en un vehículo particular. Una vez allí, los médicos constataron el fallecimiento. Hasta el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y trabajan para dilucidar si existió alguna afección previa o un episodio repentino durante el descanso.

El primero en comunicar públicamente la trágica noticia fue Sportivo Peñarol, club en el que Arias Álvarez se desempeñaba en la Primera División. A través de un sentido posteo en redes sociales, la institución lamentó la pérdida de quien definieron como “un jugador comprometido y una gran persona”, destacando no sólo sus cualidades futbolísticas, sino también su actitud fuera de la cancha.

Las muestras de afecto no tardaron en multiplicarse: dirigentes, excompañeros y entrenadores de distintos equipos lo despidieron con palabras cargadas de emoción, resaltando su permanente entusiasmo, humildad y amor por la pelota. La tristeza se hizo sentir también en las tribunas, donde hinchas de varios clubes dejaron mensajes recordando su paso y su impronta.

San Martín de San Juan, otra de las instituciones que contó con Arias en sus filas, también se expresó en sus canales oficiales. “Con profundo dolor acompañamos a la familia, amigos y seres queridos de Ronaldo Arias. Deseamos pronta resignación y mucha fortaleza en este difícil momento”, manifestaron en una publicación que refleja el dolor compartido.