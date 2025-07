La fuerte reacción de Lionel Messi tras la sanción de la MLS por su ausencia en el All-Star Game

Lionel Messi Jorge Mas

El empresario optó por convocar, sin previo aviso, una conferencia de prensa virtual en la que dejó en claro su malestar por la actitud de las autoridades de la MLS. Allí, defendió la postura del club frente a la inasistencia de Messi y Jordi Alba al evento, y dejó una crítica directa a la normativa vigente que terminó perjudicando al plantel.

“La decisión de que Messi y (Jordi) Alba no fueran fue una decisión del club. Esta regla es mala, pero sigue siendo una regla. El club sabía las consecuencias y aun así decidió no permitirles ir. No queremos lesiones. Cada partido de Miami ya es un All Star Game”, disparó Mas, con tono firme, marcando distancia respecto a la liga.

Sin rodeos, también se refirió a cómo tomó Messi esta situación. La reacción del campeón del mundo, según detalló, estuvo lejos de ser indiferente: “Messi está muy, muy enfadado y molesto. Espero que esto no tenga consecuencias a largo plazo… sin dudas afecta la percepción que tiene sobre la MLS y sus reglas”, confesó, sembrando preocupación sobre cómo esta situación podría incidir en la relación entre el ídolo y el torneo estadounidense.

Mas también aprovechó para enviar un mensaje directo a los fanáticos del club, intentando cerrar filas en un momento en que el equipo deberá afrontar un partido clave sin su máxima figura: “Ahora tenemos que unirnos, somos nosotros contra el mundo, centrémonos en la segunda mitad de este año para conseguir grandes resultados”, arengó con tono desafiante.

En otro tramo de la charla con la prensa, el dueño del Inter apuntó directamente contra la lógica de la liga, con un elogio a la mentalidad competitiva de sus jugadores más experimentados: “Messi y Alba son diferentes a otros jugadores, ¿sabes por qué? Porque son ganadores; mira la carrera que han forjado; quieren jugar y competir en partidos serios”, afirmó, en lo que pareció ser un dardo directo a la estructura de la MLS y su sistema de prioridades.