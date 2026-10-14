Dónde y cuándo velan al Roña Castro
Familiares, amigos y fanáticos se preparan para darle el último adiós al Roña Castro tras su infarto. Los detalles del velatorio y el entierro en Morón.
El legendario boxeador argentino Roña Castro falleció trágicamente a los 59 años de edad l uego de sufrir un infarto fulminante mientras se encontraba junto a su familia. Su sorpresiva partida generó una profunda conmoción en el deporte, y ahora sus seres queridos ultiman los detalles para su merecida despedida.
Los detalles del velatorio y entierro
De acuerdo a la información brindada en las últimas horas, los restos del excampeón del mundo serán velados este miércoles 14 de octubre a partir de las 18 horas. La ceremonia para despedir al ídolo se llevará a cabo en una sala velatoria ubicada frente al cementerio de Morón.
En cuanto al último adiós, el entierro está programado para el jueves a las 12 del mediodía en la misma localidad de la zona oeste del conurbano bonaerense.
Las dramáticas últimas palabras del campeón mundial de boxeo
El fatal desenlace tuvo lugar durante la madrugada del miércoles, mientras el exdeportista compartía un momento familiar en el bingo de Morón. Quimey, su hija, relató los dramáticos instantes previos a la descompensación: "Nos dijo que le dolía el pecho. Nos pidió si se podía acostar y nos pidió que le sacáramos las medias y las zapatillas".
La joven contó que su madre intentó mantenerlo consciente hablándole y sosteniéndole el rostro, pero el boxeador cerró los ojos. "Estuvieron 20 minutos haciéndole RCP, pero ya no había más nada para hacer", detalló quebrada por el dolor.
Finalmente, la hija de la leyenda del pugilismo nacional aclaró que su padre mantenía controlada su salud, ya que era diabético e insulinodependiente, y concluyó con un sentido mensaje: "Él es el ejemplo de lucha. De luchar por lo que querés, por estar, por los que querés".
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