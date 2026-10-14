Dónde y cuándo velan al Roña Castro

Las dramáticas últimas palabras del campeón mundial de boxeo

La palabra de Quimey, una de las hijas de Roña Castro

El fatal desenlace tuvo lugar durante la madrugada del miércoles, mientras el exdeportista compartía un momento familiar en el bingo de Morón. Quimey, su hija, relató los dramáticos instantes previos a la descompensación: "Nos dijo que le dolía el pecho. Nos pidió si se podía acostar y nos pidió que le sacáramos las medias y las zapatillas".