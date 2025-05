Duras críticas de la dirigencia de Boca: "Es hora de que el plantel dé la cara por Riquelme"

La tensión no es nueva, pero la forma y el tono de las críticas marcan un quiebre. El malestar en La Bombonera, donde se escucharon cánticos contra la dirigencia como "que se vayan todos", refleja el descontento del hincha, y el dirigente no esquivó la autocrítica: "El socio tiene razón de estar molesto. El equipo no lo representa. Está en todo su derecho de manifestarse así".

riquelme

Aun así, redobló la presión sobre los futbolistas: "Cuando el equipo juega mal, el que recibe los insultos es Riquelme. Lo enfocan durante diez minutos como si fuera el único culpable. Es un tipo inteligente y toma nota de todo lo que pasa. Pero ya es hora de que lo respalden con rendimiento, no con palabras".

En ese marco, Veiga también se refirió al cierre del ciclo de Fernando Gago como entrenador: "Trajimos a un técnico que todos querían y en el último partido en Núñez no nos representó. Hizo un planteo defensivo, puso línea de cinco, perdimos, y después dijeron que debía quedarse. La realidad es que no estaban yendo contra Gago, sino contra el presidente", analizó.

boca.jpg

Además, ponderó la figura de Riquelme y su nivel de compromiso con el club: "Román está las 24 horas trabajando por Boca. No lo vas a encontrar de vacaciones o en un shopping. Puede equivocarse, pero se hace cargo. No es infalible, pero no se borra".

Las declaraciones de Veiga exponen el delicado momento institucional que atraviesa Boca y dejan en claro que la dirigencia empieza a mirar con otros ojos la falta de respuesta del plantel. En la antesala de un nuevo ciclo técnico, la presión crece y el margen de error se achica para todos