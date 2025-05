Paro de colectivos en el AMBA por la brutal agresión a un chofer: a qué línea afecta la medida de fuerza

El ataque ocurrió durante la madrugada de este miércoles en La Tablada, cuando intentaron robarle al conductor.De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, tres delincuentes subieron al colectivo, simularon ser pasajeros y cuando se quedaron solos con el chofer lo atacaron e intentaron robarle.

paro liena 126 colectivero agredido



Tras ello, el conductor se defendió, comenzó a forcejear con los ladrones que terminaron apuñalándolo en varias partes del cuerpo: cabeza, brazos y una pierna.

Los compañeros de la víctima se encuentran sobre Ruta 4 y Monseñor Bufano pidiéndole a las autoridades por mayor seguridad.

Julián, delegado de la línea 126, habló sobre las constantes situaciones de inseguridad que viven los colectiveros. “Queremos vivir, esto es insostenible, el compañero viene a trabajar y no sabe si vuelve a la casa, no vamos a esperar a que maten un chofer para tomar medidas”, sostuvo.

“La Matanza es tierra de nadie, queremos seguridad, hay seis denuncias en la misma zona”, sumó. Además, precisó que si bien su compañero se encuentra estable, todavía se encuentra en observación. “Pudieron haberlo matado”, lamentó.

Además aclaró que la ruta está cortada desde la medianoche y continuará durante toda la jornada. “Hasta que no nos den una respuesta no nos vamos, ya no se aguanta más, trabajamos por $2,50 y no tenemos seguridad”, cuestionó.

Por otra parte, el delegado adelantó que hay posibilidades de que otras líneas de colectivos de la zona se sumen al reclamo a lo largo del día.