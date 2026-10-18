El curioso posteo de Erling Haaland tomando mate: "Encantadora bebida" y el guiño a los argentinos

El guiño cultural del androide llega en medio de un presente demoledor en las redes de la Premier League. Tras liderar a la Selección de Noruega hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, el centrodelantero mantiene un arranque de temporada fenomenal con el conjunto de Enzo Maresca, registrando una marca de 12 conquistas en apenas nueve presentaciones oficiales. Sin lugar a dudas números que demuestran todo lo que sifnifica el delantero en el equipo.