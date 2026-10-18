El curioso posteo de Erling Haaland tomando mate: "Encantadora bebida" y el guiño a los argentinos
El goleador noruego del Manchester City compartió una imagen probando la infusión tradicional y le dedicó un mensaje a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli.
Erling Haaland volvió a captar la atención del mundo futbolístico pero esta vez fuera de los campos de juego. La superestrella del Manchester City sorprendió a sus millones de seguidores al publicar una llamativa fotografía en sus redes sociales disfrutando de un mate y rindiéndole tributo a la costumbre sudamericana transmitida por sus excompañeros de vestuario.
El implacable delantero noruego no ocultó su agrado por la infusión y acompañó la imagen con un agradecimiento explícito hacia los futbolistas albicelestes con los que compartió plantel o relación deportiva. "Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida", escribió el atacante de los Citizens, generando un aluvión de interacciones y la rápida reacción de los dirigidos por Lionel Scaloni. "Erlingoooo", le respondió la "Araña" desde España, mientras que el volante del Chelsea aportó con un divertido "Protocolooooo".
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El guiño cultural del androide llega en medio de un presente demoledor en las redes de la Premier League. Tras liderar a la Selección de Noruega hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, el centrodelantero mantiene un arranque de temporada fenomenal con el conjunto de Enzo Maresca, registrando una marca de 12 conquistas en apenas nueve presentaciones oficiales. Sin lugar a dudas números que demuestran todo lo que sifnifica el delantero en el equipo.
Su última exhibición tuvo lugar en la victoria por 3-2 frente al Ipswich Town en condición de local, donde se despachó con un doblete decisivo. Al día siguiente de la faena goleadora en el Etihad Stadium, Haaland optó por la tranquilidad del hogar y un buen mate para celebrar el triunfo, ratificando la huella que dejó la huella argentina en el vestuario de los Citizens.
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