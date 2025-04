El día que el "Loco" Gatti reconoció haber votado a Javier Milei pero estar arrepentido: "Es un pelotudo"

El presidente Javier Milei no dejó pasar la oportunidad de despedir al exarquero Hugo Orlando Gatti, al que este domingo llamó "colega", pese a que hace una semana lo tildó de "boludo" que "jugaba con los pies", además de afirmar que "no existe" al lado de Ubaldo Fillol; por lo que no tardó, también, en viralizarse fuertes declaraciones del exfutbolista contra el mandatario.