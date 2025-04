Gran Hermano: Tato se sinceró frente a "El Pestañas" sobre su amistad con Luz

Desde el principio de la conversación quedó claro que el uruguayo y el español forjaron una buena relación, algo que también se refleja en las distintas interacciones que tuvieron desde que los familiares ingresaron a la casa. “El Pestañas” dejó en evidencia su tranquilidad respecto al vínculo entre Tato y Luz, afirmando que entre ellos solo hay una verdadera amistad, más allá de las interpretaciones que puedan surgir afuera.

La charla se dio mientras compartían tiempo en el sector de streaming, donde también estaba Luz junto a otros familiares. En ese espacio, la modelo recordó un episodio tenso que vivió meses atrás con Selva Pérez, quien la insultó y la tildó de “calienta braguetas”, generando una fuerte incomodidad.

Según relató Luz, la situación escaló hasta que decidió confrontar a Selva para aclarar los tantos: "Le dije que no tengo pareja, que voy a jugar como quiero. Me acusó de no cuidar a mi novio, pero uno después empieza a pensar en cómo se ven las cosas afuera", relató la joven. Más tarde, contó que la otra participante terminó pidiéndole disculpas entre lágrimas.

Por su parte, “El Pestañas” se mostró indignado por el comentario ofensivo que había recibido su pareja: "Se nota que son amigos. Afuera pueden decir cualquier cosa, pero acá se ve la realidad. Es un comentario totalmente fuera de lugar", opinó. La charla sirvió para reforzar la idea de que la relación es sincera y transparente, en un contexto donde las sospechas y estrategias de juego muchas veces distorsionan los vínculos dentro del reality más visto del país.