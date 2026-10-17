El Dibu Martínez tuvo que ser intervenido por una fractura en la mandíbula y estará un tiempo sin poder jugar

Incertidumbre por los tiempos de recuperación del marplatense

La ausencia de un comunicado oficial por parte de la institución médica tras las primeras horas de hospitalización mantiene en vilo al entorno del deportista. La cirugía a la que fue sometido busca corregir el trauma óseo, pero abre un escenario de cautela respecto a los plazos que demandará su vuelta a la actividad profesional en el fútbol de alto rendimiento.