El Dibu Martínez tuvo que ser intervenido por una fractura en la mandíbula y estará un tiempo sin poder jugar
El arquero se retiró en camilla tras un violento impacto durante la victoria de su equipo en la Premier League y encendió las alarmas en el cuerpo técnico nacional y del Chelsea.
El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez encendió todas las alarmas en el ámbito futbolístico tras sufrir una delicada lesión durante el encuentro disputado este sábado. El arquero debió abandonar el campo de juego en camilla y asistido con oxígeno luego de recibir un fuerte impacto en la cabeza producto de un cruce fortuito en pleno partido de la Premier League contra el Everton.
El incidente generó una inmediata conmoción tanto en los simpatizantes como en el cuerpo técnico de la Selección argentina. Tras ser trasladado de urgencia a un centro médico especializado para someterse a estudios de mayor precisión, los primeros reportes señalaron que el futbolista padece una fractura en la zona maxilar, cuadro que requirió una pronta intervención quirúrgica para estabilizar la zona afectada.
El impacto en el partido y los primeros auxilios dentro del campo
El choque se produjo en el transcurso del cotejo disputado por la liga inglesa, cuando Martínez saltó a disputar un balón dividido dentro del área chica. La violencia del choque frontal obligó a la rápida intervención del cuerpo médico sobre el césped, donde se le aplicaron los protocolos correspondientes para mantener inmovilizada la cabeza antes de su posterior traslado hospitalario.
Pese a la victoria conseguida por su equipo por 2 a 0 frente al Everton, el resultado pasó a un segundo plano ante la gravedad del traumatismo. Las imágenes de la salida del arquero marplatense provocaron muestras de apoyo en las redes sociales por parte de hinchas y colegas de la actividad.
Incertidumbre por los tiempos de recuperación del marplatense
La ausencia de un comunicado oficial por parte de la institución médica tras las primeras horas de hospitalización mantiene en vilo al entorno del deportista. La cirugía a la que fue sometido busca corregir el trauma óseo, pero abre un escenario de cautela respecto a los plazos que demandará su vuelta a la actividad profesional en el fútbol de alto rendimiento.
Especialistas en traumatología estiman de manera preliminar que una lesión de estas características podría demandar alrededor de entre 40 días y tres meses de rehabilitación antes de recibir el alta médica definitiva. Este período fuera de la competencia oficial afectará sus compromisos tanto en la liga europea como en el calendario del seleccionado nacional.
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