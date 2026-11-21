La ventaja, sin embargo, duró poco. Noah Okafor encontró el empate con un remate cruzado luego de una asistencia de Calvert-Lewin. Más tarde, Sean Longstaff probó con un disparo bajo que el arquero argentino logró controlar sin inconvenientes.

El Leeds siguió generando peligro y volvió a exigir al Dibu con una definición de taco de Calvert-Lewin, que pasó cerca del poste. Antes del descanso, Martínez también respondió ante un remate de media distancia de Ao Tanaka y, en tiempo de descuento, James Justin llegó a convertir, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada.

La última intervención destacada del primer tiempo llegó nuevamente en un duelo aéreo con Calvert-Lewin. El delantero conectó de cabeza, pero esta vez el arquero argentino consiguió quedarse con la pelota y evitó que su equipo se fuera al descanso en desventaja.

En el complemento, el panorama cambió rápidamente. El árbitro Michael Oliver sancionó un penal por una mano de Morgan Rogers dentro del área y Calvert-Lewin se encargó de la ejecución. El atacante abrió el pie, engañó a Martínez y puso el 2-1 para el Leeds.

La situación se complicó todavía más para el Chelsea a los 58 minutos, cuando Okafor volvió a convertir con un potente remate dentro del área. El arquero tuvo pocas posibilidades de evitar el tercer tanto y, sobre el cierre, recibió otro golpe: Brenden Aaronson escapó de la marca y sacó un disparo rasante que se filtró entre las piernas del argentino para sellar el 4-1 definitivo.