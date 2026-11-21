El regreso del Dibu Martínez al Chelsea tuvo un desenlace inesperado: cuatro goles y una derrota contundente
Después de superar la fractura de mandíbula, el arquero argentino volvió a ser titular en el equipo inglés, pero no pudo evitar la caída ante Leeds.
Emiliano Martínez volvió a defender el arco del Chelsea después de superar la fractura de mandíbula que sufrió a mediados de octubre. Sin embargo, su regreso a la titularidad no tuvo el desenlace esperado: el equipo londinense cayó por 4-1 frente al Leeds, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Premier League.
El arquero marplatense había sumado minutos el martes anterior con la Selección argentina frente a Costa Rica y este sábado volvió a ponerse los guantes con los Blues. Su recuperación sorprendió por la rapidez, ya que inicialmente se estimaba que necesitaría entre 40 y 60 días para regresar a la actividad.
La lesión se había producido durante el triunfo por 2-0 ante Everton, cuando salió a cortar un centro y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite. Para acelerar su vuelta a los entrenamientos, utilizó una máscara protectora de fibra de carbono, que le permitió trabajar mientras avanzaba su recuperación.
La actuación del Dibu Martínez en la derrota del Chelsea ante Leeds
El comienzo del partido encontró al Chelsea con algunas dificultades para controlar los ataques rivales. A los 18 minutos, Dominic Calvert-Lewin ganó de cabeza tras un centro de James Justin y estuvo cerca de abrir el marcador, pero la pelota dio en el travesaño ante la intervención de Martínez. Poco después, el delantero volvió a buscarlo por arriba, aunque esta vez el arquero consiguió imponerse.
A los 25 minutos llegó la apertura del marcador y el argentino tuvo participación directa. Martínez recibió la pelota cerca de su área, pidió que sus compañeros adelantaran sus posiciones y lanzó un pase largo en busca de Morgan Rogers. El atacante aprovechó un despeje defectuoso de la defensa del Leeds y asistió a Emmanuel Emegha, quien definió con potencia para establecer el 1-0.
La ventaja, sin embargo, duró poco. Noah Okafor encontró el empate con un remate cruzado luego de una asistencia de Calvert-Lewin. Más tarde, Sean Longstaff probó con un disparo bajo que el arquero argentino logró controlar sin inconvenientes.
El Leeds siguió generando peligro y volvió a exigir al Dibu con una definición de taco de Calvert-Lewin, que pasó cerca del poste. Antes del descanso, Martínez también respondió ante un remate de media distancia de Ao Tanaka y, en tiempo de descuento, James Justin llegó a convertir, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada.
La última intervención destacada del primer tiempo llegó nuevamente en un duelo aéreo con Calvert-Lewin. El delantero conectó de cabeza, pero esta vez el arquero argentino consiguió quedarse con la pelota y evitó que su equipo se fuera al descanso en desventaja.
En el complemento, el panorama cambió rápidamente. El árbitro Michael Oliver sancionó un penal por una mano de Morgan Rogers dentro del área y Calvert-Lewin se encargó de la ejecución. El atacante abrió el pie, engañó a Martínez y puso el 2-1 para el Leeds.
La situación se complicó todavía más para el Chelsea a los 58 minutos, cuando Okafor volvió a convertir con un potente remate dentro del área. El arquero tuvo pocas posibilidades de evitar el tercer tanto y, sobre el cierre, recibió otro golpe: Brenden Aaronson escapó de la marca y sacó un disparo rasante que se filtró entre las piernas del argentino para sellar el 4-1 definitivo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario