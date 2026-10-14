El fanatismo del Roña Castro por Boca: la amistad con Diego Maradona y su vínculo con La 12
El histórico boxeador argentino, que murió este miércoles a los 59 años, llevó su pasión por el Xeneize a distintos momentos de su vida.
Jorge “Locomotora” Castro dejó una marca imborrable en el boxeo argentino, pero su historia también estuvo atravesada por una pasión que iba mucho más allá del cuadrilátero: su fanatismo por Boca. El excampeón mundial, fallecido este miércoles 14 de octubre a los 59 años, se mostró en numerosas ocasiones con los colores azul y oro y mantuvo una relación cercana con referentes del club y del fútbol argentino.
Una de las particularidades que solía contar el propio Castro estaba relacionada con su familia. De sus 15 hijos, 14 eran hinchas de Boca, mientras que solamente una simpatizaba por River, al igual que su hermano mayor y su madre.
El vínculo del boxeador con el Xeneize comenzó cuando era joven. Desde los 18 años, Castro acostumbraba a ir a la cancha para seguir al equipo, una tradición que mantuvo durante su carrera deportiva, aunque con menor frecuencia cuando alcanzó la popularidad.
Locomotora Castro y su pasión por Boca desde los 18 años
Su fanatismo también se trasladó al ring. En distintas ocasiones, el púgil apareció con prendas de Boca, una imagen que terminó convirtiéndose en parte de su identidad pública.
Uno de los recuerdos más importantes para cualquier hincha xeneize fue su presencia en la histórica victoria por 2-1 ante Real Madrid, en Japón, en noviembre de 2000. Aquella noche, Boca conquistó la Copa Intercontinental y volvió a consagrarse campeón del mundo a nivel de clubes.
Castro también tuvo un acercamiento con La 12, la barra brava del club. En una oportunidad, fue invitado a presenciar un partido desde el paravalanchas y quedó fotografiado junto a Rafael Di Zeo, uno de los referentes de la tribuna.
Tiempo después, el exboxeador explicó públicamente cómo era su relación con los hinchas y recordó el apoyo que había recibido en un momento delicado de salud. “Soy un personaje, me saludan todos. Cuando estuve internado y necesitaba dadores de sangre, la gente de Boca me ayudó mucho, me donaron sangre”, contó.
En esa misma declaración, aclaró su posición respecto de quienes lo vinculaban con la barra: “Yo no soy un barra brava, soy una persona común y corriente como cualquier otra y por eso, justamente, no les doy la espalda a mis amigos, sean quienes sean...”.
La amistad entre Locomotora Castro y Diego Maradona
Otro capítulo destacado de su historia fue la relación que construyó con Diego Maradona. Ambos compartían el amor por Boca y mantuvieron una amistad que incluyó reuniones privadas y asados. Castro era, además, uno de los ídolos de los padres del Diez, un vínculo que contribuyó a acercarlos.
La conexión entre el boxeo y el fútbol también quedó reflejada en uno de los episodios más importantes de la carrera del santacruceño. El pugilista utilizó la expresión “La mano de Dios” para describir el golpe con el que derrotó por nocaut al estadounidense John David Jackson, el 10 de diciembre de 1994.
La frase remitía al célebre gol de Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986 y quedó asociada a una de las victorias más recordadas de Castro, que consolidó su lugar en la historia del boxeo.
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