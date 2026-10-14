El fanatismo del Roña Castro por Boca: la amistad con Diego Maradona y su vínculo con La 12

Castro también tuvo un acercamiento con La 12, la barra brava del club. En una oportunidad, fue invitado a presenciar un partido desde el paravalanchas y quedó fotografiado junto a Rafael Di Zeo, uno de los referentes de la tribuna.

Tiempo después, el exboxeador explicó públicamente cómo era su relación con los hinchas y recordó el apoyo que había recibido en un momento delicado de salud. “Soy un personaje, me saludan todos. Cuando estuve internado y necesitaba dadores de sangre, la gente de Boca me ayudó mucho, me donaron sangre”, contó.

En esa misma declaración, aclaró su posición respecto de quienes lo vinculaban con la barra: “Yo no soy un barra brava, soy una persona común y corriente como cualquier otra y por eso, justamente, no les doy la espalda a mis amigos, sean quienes sean...”.

La amistad entre Locomotora Castro y Diego Maradona

Otro capítulo destacado de su historia fue la relación que construyó con Diego Maradona. Ambos compartían el amor por Boca y mantuvieron una amistad que incluyó reuniones privadas y asados. Castro era, además, uno de los ídolos de los padres del Diez, un vínculo que contribuyó a acercarlos.

La conexión entre el boxeo y el fútbol también quedó reflejada en uno de los episodios más importantes de la carrera del santacruceño. El pugilista utilizó la expresión “La mano de Dios” para describir el golpe con el que derrotó por nocaut al estadounidense John David Jackson, el 10 de diciembre de 1994.

La frase remitía al célebre gol de Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986 y quedó asociada a una de las victorias más recordadas de Castro, que consolidó su lugar en la historia del boxeo.