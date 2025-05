El gesto del equipo del Franco Colapinto con Pierre Gasly y el agradecimiento del piloto francés

Colapinto, que en ese momento marchaba 15° tras una carrera inteligente y trabajada desde el fondo, cumplió con la estrategia del equipo sin poner resistencia. Inmediatamente después, por la misma frecuencia radial, se escuchó el agradecimiento de Gasly: "Thanks for that" ("Gracias por eso"), un gesto que reflejó el entendimiento y el respeto entre ambos pilotos dentro de un contexto de alta competencia.