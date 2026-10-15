El guiño del Papu Gómez a Lionel Messi en un encuentro con un empresario árabe
El campeón del mundo autografió una camiseta de la Selección Argentina en Emiratos Árabes Unidos y compartió una imagen en redes sociales con una clara referencia al astro rosarino.
Alejandro “Papu” Gómez volvió a captar la atención de los fanáticos albicelestes a través de una llamativa publicación en sus plataformas digitales. Durante un encuentro en la ciudad de Al Wathbah, Emiratos Árabes Unidos, con el destacado empresario local Ali Bin Harmash Al Mansouri, el volante argentino firmó una camiseta de la Selección Argentina y acompañó la postal con un guiño directo dedicado a Lionel Messi.
La imagen divulgada por el ex mediocampista del Atalanta y Sevilla incluyó un emoji del capitán argentino celebrando la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Por su parte, el referente empresarial emiratí —propietario de las firmas Healthy First y AHM Resort en Abu Dhabi— no escatimó en elogios para el futbolista. “Encendiste el campo, campeón. Quedamos encantados de verte y tu alta moral y hermosa humildad”, expresó Al Mansouri a través de un mensaje público.
El guiño del Papu Gómez a Lionel Messi en un encuentro con un empresario árabe
IMPORTANTE: El Papu Gómez tiene nuevo equipo: fue presentado en Emiratos Árabes Unidos tras dejar Italia
A sus 38 años, el exjugador de la Selección Argentina transita una nueva etapa en su carrera profesional defendiendo los colores del Forte Virtus, institución de la segunda división del fútbol de Emiratos Árabes Unidos. El atacante, que no estuvo presente en la despedida de Lionel Messi ante Benin, desembarcó en el país asiático en septiembre de este año tras rescindir su vínculo contractual con el Calcio Padova de Italia.
Ya afianzado en el fútbol de Medio Oriente, el "Papu" mantiene vivo el recuerdo del título obtenido en tierras cataríes y la conexión con el emblema de la Scaloneta más allá de no compartir tiempo juntos. El gesto no tardó en volverse viral entre los fanáticos, reavivando las muestras de cariño hacia uno de los integrantes del plantel campeón del mundo.
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