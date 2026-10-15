El guiño del Papu Gómez a Lionel Messi en un encuentro con un empresario árabe

A sus 38 años, el exjugador de la Selección Argentina transita una nueva etapa en su carrera profesional defendiendo los colores del Forte Virtus, institución de la segunda división del fútbol de Emiratos Árabes Unidos. El atacante, que no estuvo presente en la despedida de Lionel Messi ante Benin, desembarcó en el país asiático en septiembre de este año tras rescindir su vínculo contractual con el Calcio Padova de Italia.